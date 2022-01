Rebel sur Netflix confirme sa deuxième saison

Netflix confirme la deuxième saison de la nouvelle série Rebelde

Récemment, le casting principal a surpris les fans en annonçant la deuxième saison de Rebelde dans le Plate-forme à partir de Netflix et aussi en anticipant que le beau chanteur mexicain Saak, en fera partie.

Lors d’un événement numérique avec le casting de Rebelde, Netflix a annoncé que la série télévisée aura un Deuxième Saison dans le service de streaming, nous pouvons donc voir les nouveaux personnages de ce redémarrage dans plus d’épisodes.

L’événement, qui était dirigé par l’influenceur et youtubeur La Divaza, les protagonistes Franco Masini, Selene, Alejandro Puente, Giovanna Grigio, Jerónimo Cantillo, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori et Andrea Chaparro, a répondu à divers commentaires des réseaux sociaux et aux questions de quelques fans chanceux qui faisaient également partie de l’événement.

Il convient de noter qu’Estefanía Villarreal, qui incarne Celina Ferrer, l’un des personnages les plus aimés de la version 2004 de Rebelde, et maintenant directrice de l’EWS, faisait également partie de cette célébration, dans laquelle, à travers une dynamique, a partagé plus de détails sur chacun des acteurs et leurs meilleures anecdotes lors de l’enregistrement de la série.

Une vidéo des coulisses avec plusieurs des meilleurs moments a également été présentée, dans laquelle chacun des protagonistes a raconté ses expériences en partageant la scène avec ses collègues et en faisant partie de ce projet, basé sur la production publiée par Televisa en 2004.

De plus, pour le public brésilien, une version de la chanson « Sálvame » a été réalisée en portugais, et Giovanna Grigio a déclaré que pour elle, c’était très spécial, car pour faire partie de la série, elle devait apprendre l’espagnol, mais avec ce thème musical Cela s’est passé dans l’autre sens et elle était l’enseignante de ses camarades de classe.

Et pour clore cet événement spécial en beauté, les acteurs principaux ont interagi avec les fans qui les accompagnaient cet après-midi et ont interprété Rebelde, le thème principal de cette histoire.

Il convient de mentionner que tous les épisodes de la première saison de Rebelde sont déjà disponibles, uniquement via la célèbre plateforme Netflix.

C’est ainsi qu’après les commentaires révélés que la nouvelle version de ‘Rebelde’, produite par Netflix, a reçu, le géant du streaming a maintenant annoncé qu’il aurait une deuxième saison.