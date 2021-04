Rebel Wilson a atteint le stade du shapewear de son parcours de perte de poids et quelqu’un a appelé Kim Kardashian.

Rebel Wilson a également sauté dans des vêtements de forme pour devenir glamour cette semaine, et bien qu’elle n’ait pas expressément précisé que les vêtements de forme étaient pour la robe, je me sens assez à l’aise de mettre deux et deux ensemble étant donné que ce n’est pas une mince affaire. De plus, il y a le fait que ses cheveux correspondent aux looks des shapewear qu’elle a postés sur Instagram Stories et le film toujours. La légende de ce dernier indique également que le look est, en fait, pour l’amande et l’hippocampe.