Rebel Wilson a reçu des messages d’inquiétude au sujet de sa récente photo

. – Rebel Wilson documente son expérience de fitness sur les réseaux sociaux depuis plus d’un an, et un article récent a inquiété certains de ses abonnés.

La star de “Pitch Perfect” a posté une image fixe d’une production sur son compte Instagram vérifié montrant la quantité de poids qu’elle a perdu, écrivant dans la légende: “Hé bébé, tu peux x Je sais que c’est difficile en ce moment, je te connais ‘essayez de gérer les choses, mais continuons à nous lever tous les jours et nous allons le casser ; faites de l’exercice, hydratez-vous, nourrissez votre corps avec des aliments de qualité… montrez votre cerveau brillant et votre grand cœur ».

“Souviens-toi de ta vision”, a-t-il conclu. “Je t’aime”.

Certains de ses amis célèbres, comme Paris Hilton, ont offert leur soutien dans les commentaires, tout comme de nombreux adeptes moins connus de Wilson.

Quelques-uns ont demandé si l’actrice allait bien, et l’un d’eux a noté que “les gens oublient que les gens célèbres ont aussi des difficultés normales”.

Cependant, Wilson semble aller bien, car la photo suivante qu’elle a publiée était d’elle apparemment sur le tournage de “Senior Year” de Netflix qui a été filmé à Atlanta.

“#HotGirlSummer #Hotlanta qui est avec moi ?”, dit la légende de Wilson portant des lunettes de soleil et tenant ce qui ressemble à une boisson tropicale dans un ananas.