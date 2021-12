Rebel Wilson admet que son équipe hésitait sur les efforts spectaculaires de perte de poids

Rebel Wilson parle du « refoulement » qu’elle a reçu de son équipe en ce qui concerne son « année de santé », au cours de laquelle elle a perdu environ 77 livres. L’actrice de Pitch Perfect, 41 ans, a parlé de sa décision de changer ses habitudes alimentaires et d’exercice dans une nouvelle interview avec BBC News, révélant que même les personnes travaillant avec elle ne voulaient pas qu’elle change de physique après être devenue célèbre dans des rôles comme « Fat Amy ».

« J’ai eu beaucoup de réticences de ma propre équipe – en fait – ici à Hollywood, quand j’ai dit : ‘Je vais faire cette année de santé, j’ai vraiment l’impression que je vais me transformer physiquement et changer ma vie' » elle a dit: « Et ils étaient comme, ‘Pourquoi? Pourquoi voudriez-vous faire ça?’ Parce que je gagnais des millions de dollars en étant la grosse fille drôle et en étant cette personne. »

Wilson a déclaré qu’elle était « très confiante d’être plus grande » et avait beaucoup d’amour-propre pour elle-même dès le début, mais savait que certaines de ses habitudes dans la vie n’étaient « pas saines ». La star de Demoiselles d’honneur a expliqué: « Même si j’étais toujours très confiant d’être plus grand et de m’aimer – je ferais bouger un tapis rouge faisant le double de la taille et triple le poids des autres actrices – j’avais toujours confiance en cela. Mais je le savais au fond de moi. certains des comportements alimentaires émotionnels que je faisais n’étaient pas sains. »

À titre d’exemple, Wilson a déclaré qu’elle mangeait un « pot de crème glacée tous les soirs », ce qui, selon elle, « engourdissait les émotions en utilisant de la nourriture ». L’actrice a expliqué : « Je pense qu’il s’agissait de ne pas être une interprète naturelle et de devoir jouer presque tous les jours. Et cette pression et ce stress interne pour pouvoir jouer comme ça. »

Alors qu’elle commençait à perdre du poids, Wilson a déclaré qu’elle était énervée par la quantité d’attention que ses changements physiques attiraient. « C’est fascinant », a-t-elle déclaré. « Pourquoi les gens sont-ils si obsédés par les femmes, en particulier par leur apparence ? Je sais ce que c’est que d’être une femme qui est essentiellement invisible pour la plupart des gens parce qu’elle n’est pas considérée comme traditionnellement belle ou autre. C’est fou d’essayer de s’adapter à ça. . C’est juste mieux d’être la version la plus saine. »