Rebel Wilson amoureux ? Voici ce que nous savons de son nouveau jeune prétendant

Lorsque Wilson a pris la décision de se concentrer sur sa santé et sans l’imaginer, il est revenu au célibat au début de 2021. En un peu plus de six mois ensemble, le millionnaire Jacob Busch et Rebel ont mis fin à leur parade nuptiale, c’est pourquoi l’actrice de Parfait il a mis le gaz sur sa santé mentale et physique.

Rebel Wilson, 41 ans, a perdu plus de 30 kilos. (Instagram / Rebel Wilson)

Tout au long de cette 2021, il est resté sous régime strict et dans son sillage, il continue de façonner sa silhouette. Fondamentalement, il a pris le temps d’être bien et de faire ce qu’il aime le plus : voyager et jouer la comédie. Et c’est peut-être précisément lors d’un de ces voyages et de ces visites aux courts de tennis, son sport préféré, qu’il est redevenu amoureux.