Rebel Wilson espère “ qu’il y a de la lumière sur le point de briller ” après avoir révélé ses luttes contre la fertilité ⋆ .

En partageant les “ mauvaises nouvelles ” sur les réseaux sociaux, le dépiqueur de Fat Amy dans la série de films “ Pitch Perfect ” parvient à encourager les autres femmes qui vivent également la même chose à garder espoir.

AceShowbiz –

Rebelle Wilson a réussi à garder une attitude positive malgré ses difficultés de fertilité. En parlant de son expérience sur les réseaux sociaux, le dépiqueur de Fat Amy dans “Parfait»A noté qu’elle espère« qu’il y a de la lumière sur le point de briller »après avoir reçu la« mauvaise nouvelle ».

La beauté de 41 ans a partagé son histoire via Instagram le dimanche 2 mai. «J’ai eu de mauvaises nouvelles aujourd’hui et je n’avais personne avec qui la partager… mais je suppose que je dois en parler à quelqu’un. À toutes les femmes qui luttent contre la fertilité, je te sens », a-t-elle d’abord écrit à côté d’une photo d’elle-même debout le long de la plage devant un ciel nuageux.

“L’univers fonctionne de manière mystérieuse et parfois tout n’a pas de sens”, a poursuivi le natif australien. «Mais j’espère qu’il y a de la lumière sur le point de briller à travers tous les nuages ​​sombres.

Le “N’est-ce pas romantique”Depuis, l’actrice a reçu le soutien de ses célèbres amis. Un en particulier était Sharon Stone qui a répondu: «J’y suis allé à plusieurs reprises, il y a de bonnes nouvelles, j’ai trois beaux fils.» Sa co-star de «Pitch Perfect» Alexis Knapp a ajouté: «Désolé mon amour. Je l’ai traversé [broken-heart emoji]. »

Ce n’était pas la première fois que Rebel parlait franchement de son parcours de fertilité. En décembre 2020, elle a révélé qu’elle avait déjà congelé ses œufs avant de se concentrer sur son programme de perte de poids. «Je congelais aussi mes œufs parce que – comme tout va bien, les femmes de carrière devraient le noter – que si c’est quelque chose qui vous intéresse, c’est plutôt le bon moment pour le faire», a-t-elle déclaré lors d’un Instagram Live.

«Je pensais à la fertilité et au fait d’avoir des œufs de bonne qualité à la banque, alors je me suis dit: ‘D’accord, je vais faire ça. Je vais être en bonne santé », a ajouté la comédienne. «Et comment j’ai commencé [that] Je suis allé dans un établissement professionnel pour faire une cure de désintoxication.