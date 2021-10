Rebel Wilson fière d’elle, s’exhibe en maillot de bain | Instagram

Après avoir perdu 27 kilos, le célèbre actrice Rebel Wilson a surpris ses millions de fans en exhibant sa silhouette en maillot de bain, se montrant également plus qu’heureux de ce changement d’habitudes qu’il a complètement fait dans sa vie.

La vérité est que l’actrice n’arrête pas de montrer sa nouvelle chiffre dans les réseaux sociaux et c’est comme ça qu’il ne faut pas le faire, car elle se sent extrêmement fière de ce qu’elle a accompli.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est au début de l’année 2020 qu’il a annoncé via ses réseaux sociaux qu’il souhaitait essayer un nouveau mode de vie, alliant une bonne alimentation et de l’exercice.

C’est ainsi qu’un total de 27 kilos et il n’arrête pas de montrer les changements à travers ses réseaux sociaux et veut être un exemple pour ses followers.

Récemment, Rebel Wilson a partagé une série de photos dans lesquelles elle montre sa nouvelle silhouette en maillot de bain séduisant.

Il n’est jamais trop tard pour vous améliorer, pour améliorer votre santé, votre cœur, votre bonheur, votre harmonie », a-t-il écrit. dans la poste.

La vérité est que l’actrice est un exemple à suivre pour des millions de personnes, car changer sa vie n’est pas impossible.

À tous ceux qui essaient d’aller un peu mieux cette semaine : allez-y ! Chaque partie compte. Chaque effort en vaut la peine. Vous le valez bien », a-t-il déclaré dans une autre carte postale d’un hôtel de luxe.

A noter que l’actrice de 41 ans s’est rendue dans un centre de santé en Autriche où elle en a appris davantage sur son alimentation, afin de pouvoir combiner des aliments “interdits”.

En revanche, Rebel Wilson a avoué qu’il avait essayé à d’autres occasions de perdre du poids, en essayant toutes sortes de régimes, cependant c’est jusqu’à ce qu’il trouve ce mode de vie qu’il a pu éviter le fameux rebond en travaillant davantage son côté émotionnel.

De nos jours, l’acceptation du corps d’une personne est un sujet qui est beaucoup touché à la fois dans la vie quotidienne et au sein des réseaux sociaux.

Et est-ce que pendant de nombreuses années, les personnes qui n’étaient pas à leur “poids idéal” ont été critiquées et moins rendues pour ne pas ressembler à ce que les autres voulaient ou comme les médias vous l’ont appris.

C’est pourquoi des millions de personnes ont commencé à éprouver des problèmes de santé et même des maladies psychologiques.

Cependant et heureusement, aujourd’hui les choses sont différentes, car petit à petit ils ont essayé de nous faire nous accepter tels que nous sommes, non pas en diabolisant la nourriture ou en faisant de l’exercice juste pour montrer votre “corps parfait”, mais pour avoir une vie bien remplie, être en bonne santé et se sentir bien dans sa peau et pas avec les autres.

Heureusement, l’acceptation de notre corps est aujourd’hui une question très importante et est admirée par les célébrités qui veulent être un exemple pour leurs adeptes.