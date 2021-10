Rebel Wilson parle de sa transformation dramatique de perte de poids de 77 livres

Rebel Wilson est « fier » d' »améliorer [her] la vie pour le mieux » après avoir perdu environ 77 livres. L’actrice de Pitch Perfect, 41 ans, a parlé de son « année de santé » lors de l’émission matinale australienne Sunrise mardi, expliquant qu’elle était initialement inspirée par son désir de tomber enceinte, mais a continué comme elle a vu des avantages positifs dans de nombreux aspects de sa santé.

« Cela a radicalement changé, je pense », a-t-elle déclaré. « Je traversais un parcours de fertilité, et c’était mieux si j’étais en meilleure santé, et je voulais en quelque sorte être en meilleure santé de toute façon. J’ai beaucoup lutté avec l’alimentation émotionnelle. L’année dernière, j’ai fait une énorme transformation, j’ai perdu environ 35 kilos (77 livres) Je pense. Ça a été vraiment bien. «

Le médecin de Wilson a également remarqué les changements qu’elle faisait. « Je suis allée chez le médecin et j’ai eu mon bilan de santé annuel la semaine dernière, et il m’a dit : ‘Oh mon Dieu, tous tes laboratoires et tes analyses de sang sont comme les meilleurs qu’ils n’aient jamais été et vous savez, c’est juste assez remarquable », a-t-elle déclaré. « Je suis fier de moi pour l’avoir fait et aussi pour l’avoir maintenu cette année, même si maintenant je suis de retour au travail pour tourner des films. »

Travaillant sur le tournage du film L’amande et l’hippocampe et la comédie de pom-pom girls Netflix Senior Year, Wilson n’a pas tardé à remarquer une différence dans son corps. Alors que ses pieds étaient « vraiment douloureux » à la fin d’une journée de tournage au point qu’elle devrait les mettre sur un canapé, Wilson a déclaré: « Maintenant, ce genre de chose ne se produit plus. »

Vivre le style de vie d’une jet-setter a été « beaucoup plus facile à gérer » au cours de la dernière année, a-t-elle poursuivi, car son décalage horaire a été beaucoup moins intense. « Je suppose que je ne savais pas que j’avais beaucoup d’inflammation dans mon corps et tout ça, mais je ne m’en suis pas vraiment rendu compte parce que c’était juste mon quotidien », a-t-elle expliqué.

Wilson a fait la chronique de son parcours de perte de poids sur Instagram, écrivant le mois dernier dans un message à ses abonnés : « Il n’est jamais trop tard pour s’améliorer – pour améliorer votre santé, votre cœur, votre bonheur, votre harmonie. essayer d’être un peu mieux cette semaine : allez-y ! Chaque geste compte. Chaque effort en vaut la peine. Vous le valez bien. »