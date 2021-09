Rebel Wilson pose en maillot de bain après avoir perdu 27 kilos et envoie un message puissant

Lorsque 2020 a commencé, l’actrice a promis qu’elle utiliserait cette année pour se concentrer sur sa santé. Wilson, aujourd’hui âgé de 41 ans, a vanté son évolution physique sur les réseaux sociaux et le changement a été applaudi par ses followers. Il était très courant de la voir faire toutes sortes d’exercices tels que des poids, de la marche ou tout ce qui était suggéré par son préparateur physique. Bien sûr, dans le même temps, Rebel a complètement changé son alimentation et a réussi à perdre plus de 20 kilos (et ça continue !).

Le changement notoire de Rebel Wilson. (Spécial / Instagram)

Initialement, Wilson s’était fixé comme objectif de perdre un poids important pour la santé. Maintenant, l’actrice montre ses réalisations et réfléchit au chemin parcouru. En août, Rebel a partagé une photo qu’elle a trouvée de cette période “la plus malsaine”, dès les mois qui ont suivi la mort de son père, lorsqu’elle s’est tournée vers la nourriture pour “engourdir ses émotions”.

« Mon père était mort d’une crise cardiaque et c’était un moment très triste. Je ne pensais pas très bien à moi et je ne me valorisais pas comme j’aurais dû le faire”, a révélé dans le post accompagné d’une image d’elle et de la joueuse de tennis Novak Djokovic.