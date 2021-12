Rebel Wilson révèle la réaction bouleversante de son équipe à sa perte de poids

Au cours des deux dernières années, Rebel Wilson a subi une perte de poids de 77 livres, et l’actrice de Pitch Perfect a admis dans une récente interview que son équipe créative s’inquiétait de l’impact de son nouveau corps sur sa carrière. Wilson a expliqué dans une nouvelle interview avec BBC Breakfast qu’elle avait reçu « beaucoup de réticences » à propos de ce changement de mode de vie.

« J’ai reçu beaucoup de réticences de ma propre équipe, en fait, ici à Hollywood, quand j’ai dit: » OK, je vais faire cette année de la santé. J’ai l’impression que je vais vraiment me transformer physiquement et changer mon la vie », a déclaré Wilson. « Et ils se disaient : ‘Pourquoi ? Pourquoi voudriez-vous faire ça ?’ Parce que je gagnais des millions de dollars en étant la grosse fille drôle et en étant cette personne. »

Wilson a également clairement indiqué que même si elle était en faveur de la positivité corporelle, elle savait que ses propres habitudes alimentaires étaient malsaines. « Je savais au fond de moi que certains des comportements alimentaires émotionnels que je faisais [were] pas sain. Je n’avais pas besoin d’un pot de crème glacée tous les soirs », a admis la star de N’est-ce pas romantique ?. « C’était moi qui engourdissait mes émotions en utilisant de la nourriture, ce qui n’était pas la chose la plus saine. »

Wilson, 41 ans, a également parlé de son désir. avoir des enfants et sa fertilité lutte. « Je suis toujours en train d’essayer le voyage de la fertilité, même si c’est émotif et que vous avez de l’espoir, puis vos espoirs sont anéantis. Donc, je ressens pour toute femme qui le traverse », a déclaré Wilson. « J’étais l’exemple classique d’une femme de carrière qui est sortie dans le monde, n’a même pas pensé aux enfants, et puis soudain, au milieu de la trentaine, elle s’est dit : ‘Oh, attends, est-ce que je veux ça comme option ? Et puis si je le fais, que dois-je faire ?' »

« Ce serait bien si j’avais mes propres enfants, mais je ne sais pas si cela va arriver, alors j’essaie de ne pas avoir d’attentes quant au résultat », a poursuivi Wilson. « Juste que je suis en meilleure santé possible. Je vais essayer et ce qui va arriver arrivera. »

Ce n’est pas la première fois que Wilson parle de son poids. Selon Wilson, perdre du poids n’a pas tellement changé sa perception de soi, cela a affecté la façon dont les gens la traitaient. « C’est intéressant… J’aimais penser que j’avais l’air bien dans toutes les tailles et tout, et j’ai toujours été assez confiant, donc ce n’est pas comme si je n’étais pas confiant et maintenant je suis super confiant. Je pense que ce qui a été vraiment intéressant, c’est comment les autres vous traitent », a déclaré Wilson à The Morning Crew en janvier. « Parfois, étant plus gros, les gens ne vous regardaient pas forcément à deux fois. Maintenant que je suis en forme, les gens proposent de porter mes courses jusqu’à la voiture et de vous tenir les portes ouvertes. »