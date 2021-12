Rebelde 2022 et les meilleures premières à venir sur Netflix en janvier

Séries

Rebelle

La bande-annonce officielle est une présentation des nouveaux personnages Rebelde et de leur nouvelle génération. En plus de nous montrer comment les choses ont continué à l’Elite Way School de la génération de Mia Colucci, ils révèlent que Le Lodge est de retour au collège. Nous ne pouvons plus attendre !

Première le 5 janvier.

Ozark T4

Fans d’Ozark ! La série acclamée présente sa quatrième saison – la première partie – ce 21 janvier. Jason Bateman, Laura Linney et Julia Garner reviennent pour se libérer du cartel, mais les liens familiaux peut sonner la fin du Byrde. Au fait, si vous n’avez pas commencé la série, tu dois le faire ces vacances de Noël.

Première du 21 janvier.

La femme dans la maison de l’autre côté de la rue depuis la fille à la fenêtre

Peut-être que ça te rappelle un peu La femme à la fenêtre d’Amy Adams, mais c’est plutôt une satire subtile d’elle. Avec Kristen Bell, il s’agit d’une série qui, à première vue, est un thriller qui vous gardera méga cloué et tendu dans l’histoire pour découvrir si un crime a vraiment eu lieu ou non. Mais en même temps c’est une satire du genre et des thrillers le plus célèbre de l’histoire.

Anna (Kristen Bell) est dévastée et pour elle chaque jour est le même. Elle les passe assis à boire du vin et à regarder par la fenêtre. Un beau voisin vient habiter devant sa maison, mais un jour il est témoin d’un meurtre et lorsqu’il le signale à la police, ils lui disent que ce n’est pas arrivé.

Première le 28 janvier.