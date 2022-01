Rebelde débarque sur Netflix avec une histoire renouvelée et une nouvelle « Lodge » – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Le remake de Rebelde, la nouvelle production de la plate-forme Netflix, est déjà sorti et l’une des surprises pour les fans qui ont apprécié la version que Televisa a lancée en 2004, basée sur la telenovela argentine Rebelde Way, est la résurgence de « La Logia », qui dans le passé était contre les étudiants boursiers de l’Elite Way School.

Attention spoilers ! Dans le deuxième épisode, Celina Ferrer, la directrice de l’Elite Way School, désormais connue simplement sous le nom d’EWS, s’inquiète d’un bizutage subi par les nouveaux étudiants, car elle-même assure que quelque chose comme ça ne s’était pas produit depuis 18 ans, cela donne lever pour enquêter sur ce qui se passe.

Tout au long de la première saison de la série Netflix, le réalisateur et les élèves cherchent des preuves pour découvrir les responsables. Il convient de noter que selon ce que les fans ont partagé, cette fois « La Logia » n’est plus aussi drastique ou sévère qu’avant.

« LA LODGE » EN 2004 REBEL

Tant dans Rebelde Way que dans l’adaptation mexicaine, « La Logia » était composée d’étudiants de statut économique élevé, qui voulaient que les élèves soient retirés de l’école, car pour eux ils ne méritaient pas de recevoir la même éducation pour le simple fait de ne pas avoir d’argent

Ce qui est le plus frappant, c’est qu’ils ont fait des choses qui ont dépassé les limites, comme torturer leurs camarades de classe et leur faire des farces passées pour les faire quitter l’école. Dans le feuilleton de 2004, il a été découvert que Giovanni, un personnage joué par Christian Chávez, était l’un de ses membres, ce qui a généré plusieurs conflits.

Ce groupe a disparu juste avant le milieu de l’histoire, se terminant par un affrontement entre Téo (Eddy Vilard) et Giovanni, qui s’unissent contre « La Logia ». Tout s’est terminé par l’incendie de sa cachette et l’expulsion des responsables.

Source : Cependant