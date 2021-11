Rébellion à triple verrouillage des retraites de l’État : les retraités dénoncent les promesses non tenues | Politique | Nouvelles

Le pair à vie a attaqué le gouvernement pour avoir forcé les retraités à « choisir entre se chauffer et manger » en n’honorant pas sa promesse de manifeste de verrouillage des tripes. Dans leur manifeste électoral de 2019, les conservateurs ont promis d’augmenter chacun les retraites de l’État de 2,5 %, les revenus moyens ou l’inflation.

Cependant, le verrouillage a été suspendu pour l’exercice 2022-2023 en raison des craintes que la fin du régime de congé n’ait entraîné une augmentation artificielle de la hausse des revenus moyens.

Les retraites devraient désormais augmenter de 3,1% à partir d’avril prochain, calculées en fonction du taux d’inflation de septembre, même si les prix devraient grimper jusqu’à 5% au printemps prochain.

Lord Sikka a déclaré cet après-midi à un rassemblement de dizaines de retraités devant le Parlement : « Malgré le triple verrouillage, 2,1 millions de retraités, soit environ 18 % des retraités, vivent dans la pauvreté et 1,25 million d’entre eux sont des femmes.

« Le taux de pauvreté parmi les retraités a augmenté au cours de la dernière décennie. »

Il a ajouté: « Le gouvernement trouve si facile d’infliger des dommages aux personnes âgées et nous allons dire » non, non plus, ce n’est pas acceptable « .

Son intervention est intervenue le même jour que de nouveaux chiffres de l’Office of National Statistics ont averti qu’il y avait eu plus de 60 000 décès hivernaux excessifs en Angleterre et au Pays de Galles l’année dernière.

Il a averti que les prix du carburant continuant d’augmenter cette année et la suspension du triple verrouillage, il y avait un réel danger que davantage de retraités soient plongés dans la pauvreté et obligés de prendre des décisions difficiles quant à savoir s’ils doivent utiliser leur argent pour la nourriture ou le chauffage.

Il a déclaré: « La proportion de nos citoyens âgés vivant actuellement dans une pauvreté extrême est maintenant cinq fois supérieure à ce qu’elle était en 1986.

« C’est la plus forte augmentation de tous les grands pays européens et cela devrait vraiment être une question de honte nationale.

« Chaque année, quelque trois millions de personnes sont traitées pour malnutrition ou dénutrition et 1,3 million d’entre elles ont plus de 65 ans.

« La faible pension de l’État constitue désormais une base inférieure pour les augmentations futures. Cela signifie que les retraités ne rattrapent jamais leur retard.

Les ministres disent qu’ils restent attachés au triple verrouillage des retraites de l’État et que le mécanisme sera réimposé l’année prochaine.

En septembre, le gouvernement a lancé un fonds de soutien de 500 millions de livres sterling pour aider les ménages vulnérables pendant l’hiver.

L’argent a été mis à la disposition des conseils locaux pour qu’ils le distribuent aux plus nécessiteux à partir d’octobre.

À l’époque, le chancelier Rishi Sunak avait déclaré : « Tout le monde devrait pouvoir se permettre l’essentiel, et nous nous engageons à faire en sorte que ce soit le cas.

« Notre nouveau fonds de soutien aux ménages fournira une bouée de sauvetage à ceux qui risquent de lutter pour faire face à leurs factures pendant l’hiver, ajoutant au soutien que le gouvernement fournit déjà pour aider les gens à faire face au coût de la vie. »

Le financement supplémentaire s’ajoute aux autres financements de soutien déjà disponibles.

Le Warm Home Discount offre un rabais de 140 £ sur les factures d’énergie chaque hiver aux ménages à faible revenu et le Cold Weather Payment offre 25 £ supplémentaires par semaine aux ménages les plus pauvres lorsque la température est constamment inférieure à zéro.