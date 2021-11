Rébellion conservatrice EN DIRECT: La révolte se prépare AUJOURD’HUI – Les députés indignés par un « impôt sur les successions dans le nord » de 900 millions de livres sterling | Royaume-Uni | Nouvelles

Le secrétaire fantôme à la Santé, Jonathon Ashworth, a exhorté les députés à voter contre les réformes de la protection sociale proposées par le gouvernement, les qualifiant de «vols à la lumière du jour».

S’adressant à Sky News, il a déclaré: « Si vous vivez dans une maison d’un million de livres sterling, peut-être dans les Home Counties, 90% de vos actifs seront protégés si vous avez besoin de soins sociaux.

« Mais si vous vivez dans une maison mitoyenne de 80 000 £ à Hartlepool, Barrow, Mansfield ou Wigan, par exemple, vous perdez presque tout.

« Ce n’est pas juste, cela ne monte pas en niveau, c’est du vol à la lumière du jour.

« Nous disons aux députés conservateurs, joignez-vous à nous ce soir pour rejeter cette proposition et demandez plutôt au ministre de se retirer sur la planche à dessin et de proposer quelque chose de plus juste. »

M. Ashworth a également déclaré que la taxe universelle sur les soins sociaux signifie que davantage d’impôts devront être payés par ceux qui ne sont pas protégés par le plafond des soins.

Il a ajouté: « On vous demande de payer plus d’impôts pour un système qui profite aux propriétaires les plus riches et vous risquez toujours de perdre, de perdre des milliers et des milliers de livres même si vous payez plus d’impôts. »