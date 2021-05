Rébellion des grizzlis: Brooks mène le peloton

Les Grizzlies vont pour tout. N’ayant rien à perdre, avec beaucoup à gagner et une mauvaise confiance en soi d’une équipe aussi jeune (la quatrième plus tôt de la compétition, avec un peu plus de 24 ans en moyenne), ils ont battu les Warriors de Stephen Curry contre toute attente, et maintenant ils ont fini avec le Jazz. Ils les ont fait au premier tour du premier tour des éliminatoires de la NBA 2021, dans lequel cela signifie le retour de la franchise à la phase finale depuis 2017. C’est la première fois qu’ils le font depuis la solution du Grit and Grind, cette tactique s’est presque transformée en un mantra qui leur a fait créer un très grand culture dans un très petit marché. C’est aussi la première fois qu’ils jouent les éliminatoires sans Gasol dans l’équipe., une variable qui a été déterminante dans une jeune entité. D’une manière ou d’une autre, avec presque toute l’équipe faisant ses débuts dans les éliminatoires du titre et un grand entraîneur comme Taylor Jenkins faisant également ses débuts, les Grizzlies ont remporté une victoire qui n’a pas à être décisive, mais qui les élève à l’intérieur. l’organigramme de la compétition nord-américaine. Et ça montre que les Jazz vont devoir (très) bien jouer s’ils veulent aller en demi-finale.

Et que les visiteurs ont commencé tendus, les mains serrées et les poignets rouillés. Les nerfs d’un début de cette ampleur se multiplient avec les gens dans les tribunes et les Grizzlies, autant qu’ils sont au milieu d’une révolution à la fin incertaine, ils ne sont pas à l’abri d’eux. Seulement 17 points au premier quart avec moins de 30% de tirs du terrain, 0 sur 8 en triples et 3 revirements. La tension s’est estompée à partir de la deuxième période, quand ils ont pris les devants et ont commencé à regarder un adversaire en face qui n’a pas trop profité du départ douteux de leurs rivaux et ont commencé à trouver les limites d’un jeu parfait si les coups ils entrer, mais avec des lacunes au moment où elles ne sont pas à 100%. Ils étaient donc sur cette spectaculaire séquence de mi-saison dans laquelle ils sont devenus la meilleure équipe de la NBA, et cela les a conduits à gagner 52 matchs. Mais s’ils veulent avoir des options de bague, ils ne peuvent pas abaisser le piston: des équipes comme les Lakers de l’année dernière (celle-ci, nous ne parlons pas) peuvent peut-être se permettre de gagner avec une nuit à 80%. Le Jazz, non.

La victoire ne dépasse pas seulement les Grizzlies d’une manière inattendue et méritée dans la série contre l’Utah. Cela prolonge également le doux moment de l’équipe de Memphis, qui a renvoyé Stephen Curry chez lui au Chase Center et a maintenant progressé à Salt Lake City, une tendance pas surprenante étant donné la force que ce cours a montré loin du FeDexForum (20-16 cette année, 18-18 à domicile). Le héros à cette occasion n’était pas Ja Morant, qui avait un grand interventionnisme; mais bien sûr, il a été éclipsé par la grande performance de Dillon Brooks, le héros bien mérité du match: 31 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 2 blocs, +14 avec lui sur le court et 13 sur 26 en tir du terrain. Dans la dernière période, il a donné le relais à Morant (10 points là-bas, 26 + 4 + 4 au total), mais il a marqué un seul panier clé, celui qui a mis son équipe à trois, lorsque les défenseurs du Jazz l’ont poursuivi à sa recherche. la faute et le garde ont obtenu un avantage qui, à la fin, serait définitif.

Le Jazz, pour revenir en arrière

Non pas qu’ils soient dans une situation d’urgence, mais les Jazz doivent se réveiller s’ils ne veulent pas de panique. Les playoffs doivent être abordés de manière très claire: match par match, tour par tour. Le titre peut être sur la tête de quelqu’un, mais il faut se concentrer sur le moment et non sur ce qui va arriver. Inutile pour les Jazz de penser à une hypothétique demi-finale s’ils ne passent pas d’abord sur une équipe complète et clairement inférieure … mais avec plus d’envie de se battre que quiconque. N’avoir rien à perdre fait de n’importe quel adversaire un danger, et l’énergie montrée par le jeu extérieur des Grizzlies a surpris l’équipe de Quin Snyder, bien loin de la version de destruction totale de la saison régulière. avec l’un des meilleurs (ou des meilleurs) arrière-terrains de la Ligue. Bien sûr, il y a une variable obligatoire qui doit être prise en compte, l’absence de Donovan Mitchell, qui avec des problèmes de cheville a décidé de ne pas revenir tôt et est attendu pour le deuxième tour, dans lequel l’Utah ne peut se permettre une nouvelle défaite.

Sans son étoile, Bojan Bogdanovic est allé à 29 points, mais a raté le triple de la victoire; aussi, jeu stérile de Royce O’Neal (3 tirs tentés en 36 minutes), 11 points de Joe Ingles, 22 + 6 + 11 de Mike Conley avec une très mauvaise série de tir (6 sur 18, dont 3 sur 11 en triples) et un mauvais match de Jordan Clarkson depuis le banc, avec 14 points mais 0 sur 8 en triples. Rudy Gobert n’était pas mal (11 + 15), mais il a été vaincu par l’énergie de Jonas Valanciunas (16 + 12, avec 6 rebonds offensifs) et seul Derrick Favors a apporté un peu de lumière du banc (12 + 11). Bref, un peu de tout mais un peu de beaucoup, de légers doutes, dans l’attente du retour de Mitchell et de six séries éliminatoires consécutives perdant le match d’ouverture, un record de franchise. Et une conclusion claire, l’immense mérite que chérissent les Grizzlies, les héros du peuple en ce moment. Et oui, ne sautez pas aux conclusions d’un jeu 1. Mais …