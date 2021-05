Rébellion des redevances de la BBC : les OAP se rebellent et refusent de payer, selon Lord Botham | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ancien joueur de cricket anglais a lancé une attaque cinglante contre la société alors que des millions de retraités doivent payer pour regarder la télévision pour la deuxième année consécutive. L’homme de 65 ans a révélé que sa boîte de réception était inondée de messages de retraités en colère.

Lord Botham a déclaré que les personnes âgées britanniques étaient “déjà furieuses contre une BBC” et, à la suite de l’enquête accablante de Martin Bashir, il a affirmé qu’elles étaient désormais “incandescentes” avec la société.

Un rapport de Lord Dyson a révélé que l’ancien journaliste de la BBC avait utilisé un “comportement trompeur” pour obtenir son interview Panorama de 1995 avec la princesse de Galles.

La BBC a supprimé les licences de télévision gratuites pour les plus de 75 ans en août 2020, ce qui signifie qu’environ 3,7 millions de personnes sont soumises aux frais de 159 £.

Seuls les bénéficiaires du Crédit Pension conservent le droit à une licence TV gratuite.

Lord Botham a visé l’ancien directeur général de la BBC, Tony Hall, qui a également dirigé la société lors de l’interview de Diana, pour avoir rompu sa promesse concernant les frais de licence.

Il a déclaré au Sunday Telegraph: «En 2015, Tony Hall a annoncé qu’en échange d’une forte augmentation de la redevance TV, la BBC paierait tous les retraités de plus de 75 ans.

“Tony Hall a ensuite rompu cette promesse et, par conséquent, la BBC enverra bientôt aux plus de 75 ans une deuxième année de demandes de redevances.

“Ma boîte mail montrait que ces retraités étaient déjà furieux contre une BBC qui s’éloignait de plus en plus de leurs valeurs. Maintenant, ils sont incandescents.

« Le problème pour la BBC est que ces retraités sont de plus en plus convaincus que la BBC n’oserait jamais les poursuivre pour non-paiement. Sa force morale est vide.

« Pour eux, les lettres de menace ne sont que des morceaux de papier. »

Lord Botham dit que la plupart des retraités aiment particulièrement la famille royale et que l’enquête sur le scoop de l’interview de Diana a été particulièrement dommageable pour le public de la BBC.

Mais il a averti que les visites en porte-à-porte des autorités de délivrance des licences de télévision reprendraient une fois la pandémie de coronavirus terminée.

Un porte-parole de la BBC a déclaré : “Le conseil d’administration de la BBC a présenté des excuses inconditionnelles à la suite des conclusions du rapport Lord Dyson.

« Les processus et les directives de la BBC d’aujourd’hui sont beaucoup plus stricts qu’ils ne l’étaient en 1995, mais nous savons que nous devons également faire ce que nous pouvons pour empêcher qu’un tel incident ne se reproduise.

“En tant que tel, le conseil d’administration examinera l’efficacité des politiques éditoriales et de la gouvernance de la BBC, et nous avons annoncé une enquête sur les circonstances entourant l’embauche de Martin Bashir en 2016.”

La BBC a ajouté que la décision de supprimer les licences de télévision gratuites pour les plus de 75 ans avait été prise par le gouvernement, et non par la société.