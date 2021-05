Rebels With A Cause: Addition de 40 ans de femmes violentes

Le chanteur de Violent Femmes, Gordon Gano, était le fils adolescent d’un prédicateur de Milwaukee, et ses côtés hédonistes et sacrés ont mené une guerre sanglante les uns contre les autres dans les chansons qu’il a jouées avec des partenaires du crime Victor DeLorenzo et Brian Ritchie. Ensemble, ils ont donné à ces airs transgressifs un son décousu et streetwise mélangeant la nervosité du punk et la sensation locale et débridée de la musique folk. Les Femmes ont révolutionné le monde college-rock / New Wave en réduisant les choses sans adoucir leur hyperintensité d’un iota.

Grandir Gordon

Vous ne devineriez jamais d’après les chansons iconoclastes du premier album classique et éponyme de Violent Femmes que Gordon Gano venait d’une famille dévotement religieuse. Son père, le révérend Norman Gano, était un prêtre de l’Église baptiste américaine qui a dirigé plusieurs congrégations au cours de sa carrière. Gordon a grandi fasciné par les sermons et les hymnes qu’il entendait à l’église.

Mais le révérend Gano avait d’autres passions que la prêtrise – il était fortement impliqué dans le théâtre en tant qu’acteur, metteur en scène et enseignant, créant presque autant de compagnies de théâtre que de congrégations. Gordon a été mordu par le virus du théâtre à un jeune âge, apparaissant dans les productions de son père et développant probablement des idées sur la présence dramatique qui lui serviraient bien en tant que chanteur.

Surtout, le révérend était aussi un mélomane et un guitariste. Gordon a grandi avec la collection de disques country classiques de son père et les sons de tout le monde Hank Williams et The Carter Family à Roger Miller et Kris Kristofferson ont influencé son écriture. «Ces gens pourraient écrire des chansons incroyables», a-t-il déclaré à Bozeman Magazine, «et avec une telle gamme d’émotions et de contes, très drôles, ou très tristes et tragiques, ou tout mélangés.

Peut-être que Gano aurait fini par devenir acteur ou chanteur de country (ou les deux, comme Kristofferson) si un frère aîné ne l’avait pas emmené voir Heartbreakers de Johnny Thunders lors d’un voyage à New York. La découverte adolescente de Gano de groupes comme The Ramones et Le Velvet Underground le long du chemin a scellé son destin de rockeur.

Venir ensemble

Avant de se connecter avec Gano, Brian Ritchie avait joué avec les revivalistes psychédéliques du garage-rock Plasticland, qui sont devenus des héros cultes. Victor DeLorenzo avait une expérience théâtrale en commun avec Gano mais avait également été batteur de jazz. Ritchie et DeLorenzo avaient déjà commencé à jouer ensemble et à jeter les bases de ce qui allait devenir l’une des sections rythmiques les plus innovantes du rock alternatif.

Des années plus tard, DeLorenzo a déclaré à Modern Drummer: «Nous étions vraiment dans ce qui se passait avec les premiers Gene Vincent et les Blue Caps enregistrements. Le batteur de ce groupe jouait une toute petite batterie, et parfois il jouait simplement d’une caisse claire. C’était le son que nous voulions rechercher, quelque chose de très petit mais puissant. Et Brian adorait la guitare basse acoustique mariachi.

Au lieu de simplement reproduire la configuration du batteur des Blue Caps Dickie «Be-Bop» Harrell, DeLorenzo est allé plus loin. Il voulait un kit de batterie minimaliste et debout, alors il est allé le plus minimal possible en inventant ce qu’il a appelé un «tranceophone». C’était essentiellement un tom au sol avec un seau en métal dessus, monté sur un pied de caisse claire et joué avec des pinceaux.

Pendant ce temps, Gano avait passé une bonne partie de ses années de lycée à écrire les chansons qui rempliraient les premiers albums des Femmes, établissant sa signature dualité sacrée / profane dès son plus jeune âge. Certaines de ses chansons étaient des expressions directes de sa foi, tandis que d’autres véhiculaient l’émeute hormonale déchaînée de votre adolescent américain moyen. Ritchie et DeLorenzo l’ont vu jouer et entendu quelque chose qui ressemblait à leur destin dans ses chansons.

Femmes en plein effet

La combinaison du trio d’énergie rock’n’roll et d’axes acoustiques – en partie inspirée par Jonathan Richman‘s Modern Lovers – était le véhicule parfait pour mélanger les influences plus roots de Gano et les sons punky que tout le groupe adorait. Avec Gano à la guitare acoustique, Ritchie jouant de sa basse «mariachi» et DeLorenzo au tranceophone, les Violent Femmes débranchées se sont lancées dans la rue dans les rues de Milwaukee. Non seulement cela a aidé à développer leur son, mais cela a également donné un énorme coup de pouce à leur carrière. En 1981, ils jouaient devant l’Oriental Theatre de Milwaukee, où les Pretenders devaient se produire ce soir-là. Le groupe les a entendus et les a invités à jouer un premier set ad hoc.

L’année suivante, les Femmes avaient un accord avec Slash Records, créateurs de goût punk. Avec un prêt du père de DeLorenzo, ils ont enregistré Violent Femmes, tirant le meilleur parti de leur son à petite échelle, testé dans la rue. Profilés par Cary Baker pour New Wave bible Trouser Press, ils ont évalué l’effet de leur approche dépouillée, Ritchie estimant: «Cela nous a permis de vraiment jouer au lieu de nous cacher derrière un linceul d’électricité. D’ailleurs, aucun des clubs ne voulait nous réserver au début.

En regardant en arrière aujourd’hui, Baker se souvient: «Quand je les ai entendus pour la première fois dans la rue à Milwaukee, puis que j’ai entendu leur premier album, j’ai entendu un peu de Lou Reed and the Velvet Underground, un peu de Jonathan Richman – qui avait lui-même absorbé le VU – peut-être un peu des Fugs et Country Joe & the Fish… C’était du folk-punk: des paroles à haute tension avec des instruments à basse tension.

Voix d’une génération

Violent Femmes est sorti le 13 avril 1983. Il n’a reçu aucune diffusion grand public et s’est à peine glissé dans les échelons inférieurs des charts. Mais en accord avec le style de rue des Femmes, le groupe est devenu un phénomène de radio universitaire. Il est devenu un incontournable des dortoirs pour les années à venir, aux côtés des Smiths, REMet Talking Heads.

Le riff et le rythme hyperactifs qui ont donné le coup d’envoi de la première coupe de l’album et du premier single, «Blister in the Sun», auraient été irrésistibles dans un décor électrifié conventionnel. Mais la basse acoustique de Ritchie et l’engin fait maison de DeLorenzo avaient quelque chose que les fans de rock alternatif n’avaient jamais entendu auparavant. L’intro de la chanson servirait d’introduction du groupe au monde plus large et elle est devenue l’un des moments les plus emblématiques du rock des années 80.

Dans les décennies à venir, lorsque les films ou la télévision voulaient évoquer l’époque, le début de «Blister in the Sun» était un bon pari pour faire passer le message immédiatement, que ce soit sur la bande originale de Grosse Point Blank ou sur une publicité de Foster’s Lager.

Ironiquement, non seulement la chanson n’a jamais battu les charts, mais elle n’a même jamais été sortie en single. Cela dit, le single de l’album, “Gone Daddy Gone”, n’est pas non plus entré dans les charts. Même si Gano est passé à la guitare électrique pour la piste, le solo de xylophone maniaque de Ritchie l’a aidé à se démarquer du reste du pack New Wave d’un mile, et il atteindrait sa propre ubiquité en peu de temps. Les deux chansons sont des encapsulations classiques de l’angoisse des adolescents, grouillant de frustration, de confusion, de colère et de désir.

«Add It Up», quant à lui, est l’Iliade, la Guerre et la Paix et l’Apocalypse Now d’un malaise juvénile, tout en un. Représentant plusieurs personnages ou une seule histoire à partir de plusieurs perspectives, Gano commence la chanson comme un adolescent par excellence aux hormones en criant: «Pourquoi ne puis-je pas avoir un seul baiser / vis / f__k.» Après avoir apparemment menacé de se suicider, il passe à la troisième personne décrivant un garçon se promenant dans la ville avec une arme à feu. Soudain, il supplie le paria armé: “Ne tirez pas, tirez, tirez sur moi.” Avant que tout ne soit fini, la convoitise a pris une tournure œdipienne plus sombre alors que notre narrateur fait face à un compte.

Toute cette folie est encadrée par une performance urgente et incantatoire qui vous entraîne dans le monde du chanteur et vous oblige à vaciller avec ses sautes d’humeur. Tout cela suffisait à faire paraître Morrissey et Robert Smith bien ajustés.

Racines et rébellion

Le premier album des Violent Femmes ne représentait qu’un côté du groupe. Depuis le début, Gano avait écrit des chansons de foi sincères aux côtés de ses expressions plus hédonistes / prurientes. Possédant une perspective opposée, Ritchie avait initialement refusé de les jouer. Au moment où le groupe a commencé à penser à son deuxième album, cependant, ces airs ont commencé à grandir sur lui et ont finalement trouvé leur place à l’ordre du jour.

Dans le même temps, un autre élément du maquillage de Gano est devenu une partie du mélange: musical Americana. À l’époque, ce terme était principalement appliqué à des personnalités comme Aaron Copland, et le monde de la Nouvelle Vague ne croisait presque jamais des royaumes plus racines. Mais Hallowed Ground a introduit des saveurs de blues, de country et de gospel dans le menu folk-punk des Femmes, bien avant que l’alt-country ou l’Americana ne deviennent des genres à part entière.

Cela conduit à la ballade meurtrière folklorique pittoresque et effrayante «Country Death Song», avec le banjo du pionnier progressiste du bluegrass Tony Trischka, aux côtés du pédalage gospel complet «Jesus Walking on the Water». Représentant le côté folle de sexe des Femmes, «Black Girls» est une part de fougue sans subtilité prise dans le champ gauche par un jam inattendu avec la légende du sax avant-jazz John Zorn.

Le groupe s’est éloigné des sons racines au profit d’un rock revigoré avec un cœur politique sur The Blind Leading the Naked de 1986, produit par Jerry Harrison de Talking Heads. L’explosion punk hardcore d’une demi-minute de “Old Mother Reagan” était dans l’air du temps, son impact amplifié par le plaidoyer pacifiste de “No Killing” et la prise d’influence funk sur T. Rexle concasseur glam-rock «Children of the Revolution».

«Mensonges» de 1988, intitulé de façon déroutante 3 (le quatrième album des Femmes), portait sur les sentiments politiques qui ne se laisseront pas berner à nouveau, associés à un refrain incroyablement accrocheur. Mais sur le dernier stand de la programmation originale, Why Do Birds Sing en 1991, ils produisaient des airs trompeusement enthousiastes sur la haine de soi (leur plus grand succès dans les charts de tous les temps, “Musique américaine») Et le suicide (le très contagieux« Out the Window »).

La longue vue

Longtemps après que beaucoup de leurs pairs aient mordu la poussière, Violent Femmes s’enflamme toujours. Depuis le départ de DeLorenzo en 1993, ils ont continué avec différents batteurs (plus un sort avec un Victor de retour), enregistrant de nouveaux disques et en tournée avec une vigueur non diminuée. Leur premier album, qui est finalement devenu platine en 1991, reste au cœur de l’héritage du rock alternatif américain. Il a eu un autre gros coup de pouce lorsque Gnarls Barkley a couvert “Gone Daddy Gone»Sur le même album que le succès du blockbuster de 2006« Crazy ».

«Les gens sont toujours en train de le découvrir comme s’il venait juste de sortir», a déclaré Gano au LA Times. «Je viens de prendre une belle copie du Portrait de Dorian Gray. Il y a peut-être des choses là-dedans sur ma vie. En vieillissant, les gens qui écoutent ma musique deviennent de plus en plus jeunes. »

Commémorant le 10e anniversaire de Violent Femmes, la compilation cruciale Add It Up est sortie en 1993, contenant les morceaux clés du groupe aux côtés d’une multitude d’enregistrements rares en direct et en studio. La réédition vinyle et numérique de la collection 2021 souligne la résistance du groupe et se tient prête à satisfaire une nouvelle génération de fans de Femmes.

Parlant à The Village Voice en 2013 de l’attrait continu des femmes, Ritchie a décrit leur récente performance à Coachella. «Il y a un certain nombre d’étapes différentes», a-t-il expliqué, «et dès que nous avons commencé le plateau avec« Blister in the Sun », quand ce riff a frappé, c’était comme un essaim d’insectes venant vers notre scène. Ils ont tous commencé à fuir les autres étapes. Quand vous pouvez avoir ce genre de réaction – je suppose que ce serait comme si les Rolling Stones commençaient à jouer à «Satisfaction» – cela ne vieillit vraiment jamais.

