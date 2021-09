Rebranding de LiveXLive à LiveOne – Spinning Out PPV Business

LiveXLive Media change de nom pour LiveOne dans le cadre d’une restructuration de ses unités commerciales.

Dans le cadre de la transition, la société cotée au NASDAQ changera également son symbole boursier en LVO. LiveXLive a également l’intention de transformer son activité de télévision à la carte existante en une entreprise publique distincte. Il prévoit de distribuer une partie des capitaux propres de la nouvelle société aux actionnaires de LiveXLive d’ici le 31 mars 2022.

Le plan de rebranding LiveXLive est soumis à l’obtention d’approbations et au respect des réglementations en matière de négociation sur le marché public et d’exigences de cotation. Dans le cadre des plans de LiveXLive visant à renommer ses activités sous la marque « ONE », plusieurs filiales seront rebaptisées.

L’activité de podcasting de LiveXLive restera PodcastOne. L’activité d’abonnement musical Slacker sera rebaptisée SlackerOneLiveXLive. car StudioOne’LiveOne’ s’appuie sur l’héritage de marque créé par le fondateur de Westwood One et PodcastOne, tous deux acquis par LiveXLive en juillet 2020. LiveXLive a récemment annoncé son 13e trimestre consécutif de revenus records.

Slacker Radio compte plus de 1,2 million d’abonnés payants. Depuis le lancement de sa plate-forme PPV, LiveXLive a organisé des événements pour Monsta X, WonHo, Darius Rucker, Pitbull, Trey Songz, Modern Drummer Festival et autres. LiveXLive a généré 21 millions de dollars de ventes PPV de packages, de parrainages, de production et de ventes de marchandises au cours de l’année civile en cours.

Le président et chef de la direction, Robert Ellin, a déclaré que cette décision était une évolution de l’entreprise. “Nous sommes ravis d’annoncer un changement de marque de LiveXLive qui reflète l’évolution de notre entreprise, sa croissance accélérée et notre vision de l’avenir en tant que marque” ONE “”, a déclaré Ellin dans un communiqué.

“Notre nouveau nom LiveONE et les marques d’unité commerciale associées de” ONE ” renforceront davantage notre modèle commercial de volant d’inertie et deviendront collectivement synonymes de notre mission d’être la principale plate-forme de bout en bout axée sur les talents ” ONE ” créant, produisant, monétiser, commercialiser et distribuer du contenu audio et vidéo haut de gamme dans tous les genres et points de distribution.

LiveXLive a son siège à Los Angeles et est une plate-forme interactive d’abonnement à la musique, aux sports et au divertissement axée sur les talents. La société a diffusé 1 800 artistes depuis janvier 2020 avec une bibliothèque de près de 30 millions de chansons, avec 500 stations de radio organisées et des centaines de chaînes à la carte. LiveXLive est également la première plateforme de diffusion en direct à expérimenter les NFT et le streaming.