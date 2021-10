Rebuffade royale ? George, Charlotte, Louis peuvent être la raison pour laquelle Kate manque l’événement avec William et Queen | Royale | Nouvelles

L’absence de Kate, duchesse de Cambridge, 39 ans, à la réception organisée par Sa Majesté, 95 ans, avant le Global Investment Summit ne passera pas inaperçue le 19 octobre. Le prince William sera là avec le prince Charles et d’autres membres de la famille royale qui pourraient faire les fans se demandent pourquoi Kate n’a pas été incluse à cette occasion.

Le travail de Kate pour soutenir la Couronne est souvent salué par le public. Elle et le duc de Cambridge, 39 ans, sont connus pour se donner pleinement lors d’engagements royaux, et depuis que le prince Harry et Meghan ont pris leur retraite en tant que membres de la famille royale en mars 2020, la façon dont les duchesses remplissent leurs fonctions est devenue encore plus remarquable.

On pense, cependant, que Kate pourrait vouloir concentrer son énergie sur la préparation des enfants pour la moitié du trimestre.

Les vacances scolaires approchent à grands pas pour le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, trois ans – et si les vacances de cette année sont similaires à celles de l’année dernière, les trois jeunes comptent probablement les jours.

En 2020, les duchesses auraient loué un charmant cottage en pierre sur les îles Scilly, un archipel au large de la côte de Cornouailles, pour profiter d’un séjour avec leurs jeunes enfants.

Mais avant de partir pour les îles, George, Charlotte et Louis – avec l’aide de William et Kate – ont préparé des cupcakes pour une maison de retraite à Norfolk.

Si quelque chose comme l’an dernier est prévu, Kate pourrait être occupée à planifier et naturellement ne pas être disponible pour assister au sommet.

Charles, qui est considéré comme un royal quelque peu progressiste, souhaiterait réduire l’entreprise lorsqu’il montera sur le trône.

Certains membres supérieurs de la monarchie – le prince William et Kate; Anne, princesse royale ; Sophie, la comtesse de Wessex et le prince Edward – sont bien connus du public britannique et seraient en sécurité s’il y avait des réductions. Mais le rôle des membres de la famille royale moins connus pourrait changer.

Sa Majesté pourrait également essayer de dédommager les Gloucesters et le prince Michael pour ne pas leur avoir demandé de se rendre à Glasgow pour la Cop26 avec d’autres membres du cabinet début novembre.

Le sommet sur le climat verra les dirigeants mondiaux à la recherche de solutions internationales pour s’attaquer aux problèmes environnementaux d’aujourd’hui. Du moins, c’est l’idée – même si la reine ne semble pas convaincue.

Des commentaires entendus à l’ouverture du parlement gallois à Cardiff jeudi suggèrent que le monarque est « irrité » par les dirigeants mondiaux qui « parlent mais ne font pas ». En bref, elle ne pense pas qu’ils travaillent vraiment pour faire face à la crise climatique.

Dans des remarques captées en direct, on pouvait l’entendre dire: « Extraordinaire, n’est-ce pas. J’ai tout entendu à propos de Cop … je ne sais toujours pas qui vient. Aucune idée.

« On ne connaît que les gens qui ne viennent pas… »

Le climat sera également au premier plan du Global Investment Summit, car il « présentera le meilleur de l’innovation britannique et soulignera le rôle du Royaume-Uni dans les investissements verts et les technologies propres ».