REC obtient 169,5 millions de dollars de la KfW Development Bank

La société d’État REC Ltd a signé un accord avec la KfW Development Bank pour fournir 169,5 millions de dollars au secteur du financement de l’électricité et aux projets d’énergie renouvelable.

La société d’État REC Ltd a signé un accord avec la KfW Development Bank pour fournir 169,5 millions de dollars au secteur du financement de l’électricité et aux projets d’énergie renouvelable.

« REC Ltd a conclu un accord avec la Banque de développement KfW pour bénéficier d’un prêt à terme d’APD (aide publique au développement) de 169,5 millions USD dans le cadre du partenariat bilatéral indo-allemand conformément à l’approbation accordée par le Département des affaires économiques, ministère des Finances, gouvernement de l’Inde », a déclaré le ministère de l’Énergie dans un communiqué.

Le produit du prêt d’APD sera déployé pour le financement partiel de projets innovants de production d’électricité basés sur la technologie solaire photovoltaïque en Inde à des taux d’intérêt compétitifs, selon le communiqué. Il s’agit de la cinquième ligne de crédit signée entre REC Ltd et KfW pour le financement de projets dans le secteur de l’électricité et la troisième ligne de crédit pour le financement de projets d’énergie renouvelable.

REC redéfinit en permanence ses politiques pour s’aligner sur les exigences du marché et développe des solutions et des mécanismes financiers qui créent des moyens évolutifs et efficaces de canaliser les investissements publics et privés dans le domaine des énergies renouvelables.

En preuve, REC offre les taux d’intérêt les plus bas au secteur des énergies renouvelables parmi tous les segments financés par la société, a-t-il déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.