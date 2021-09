Rec Room ajoute des véhicules pouvant être conduits avec Rec Rally plus tard ce mois-ci

L’application sociale et le jeu vidéo multijoueur Rec Room ajouteront des véhicules pilotables que les joueurs pourront utiliser sur Oculus Quest 2, d’autres casques VR, PC et consoles plus tard ce mois-ci, a annoncé le développeur lors de son événement communautaire annuel Rec Con aujourd’hui.

Selon le développeur, les véhicules peuvent être utilisés pour diverses possibilités, telles que partir en voyage avec des amis ou utiliser un pistolet de paintball sur le siège du conducteur pour tirer sur d’autres voitures lors d’un combat véhicule contre véhicule. Chaque véhicule prendra en charge les objets à double maniement pendant la conduite et dispose de commandes entièrement optimisées sur toutes les plates-formes, y compris une sensation intuitive et nette sur les smartphones et les appareils tactiles.

Parallèlement à la fonction de conduite, un nouveau jeu dans Rec Room appelé Rec Rally, où jusqu’à six voitures peuvent s’affronter dans des courses multijoueurs tout-terrain en ligne. La nouvelle fonctionnalité et le nouveau jeu prendront en charge le jeu multiplateforme et seront disponibles pour tous les joueurs sur Android, iOS, Oculus Quest, Oculus Quest 2, d’autres casques VR compatibles, PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

La mise à jour de conduite pour Rec Room, l’un des meilleurs jeux sur Oculus Quest 2, devrait être lancée plus tard ce mois-ci, ce qui signifie que la semaine prochaine, car septembre est presque terminé.

