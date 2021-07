Rec Room commence son déploiement précoce sur certains appareils Android

Cela a été long à venir, mais Rec Room est enfin disponible sur Android, gratuitement sur le Google Play Store. Bien qu’il ait commencé et reste l’un des meilleurs jeux de réalité virtuelle auxquels vous pouvez jouer, Rec Room s’est rapidement développé lorsqu’une version “pancake” a été lancée pour les systèmes fonctionnant sur des écrans plats traditionnels. Depuis lors, le jeu a absolument explosé, comptant plus d’un million de joueurs VR actifs et bien d’autres qui jouent au jeu de manière non VR.

À la base, Rec Room est un centre social et un paradis pour les créateurs dans un petit package soigné, permettant aux joueurs de passer leur temps comme bon leur semble. Vous personnaliserez un avatar et commencerez dans votre propre salle privée, en vous aventurant dans le hall pour rejoindre les autres dans un espace social en ligne. À tout moment, vous pouvez participer à des dizaines d’événements sportifs virtuels, à des missions thématiques basées sur des histoires comme le Crescendo of the Blood Moon inspiré de Castlevania, ou simplement vous asseoir et regarder un film avec des amis. Tout cela est gratuit pour jouer à l’avant-garde.

Le lancement d’Android est encore un peu tôt, car il ne peut être installé que sur certains appareils. Les premières critiques montrent également qu’il est un peu lent sur les grands téléphones comme le Galaxy S20 FE. Bien qu’il n’y ait pas encore de support de contrôleur, il semble que cela soit en cours d’élaboration pour une future mise à jour. Tant que vous êtes d’accord avec quelques problèmes de performances pendant que le jeu est un peu plus optimisé pour le mobile, Rec Room est un moyen fantastique de sortir et de jouer à des jeux avec des amis.

Ces dernières années, les efforts créatifs de Rec Room ont été renforcés par l’ajout d’un modèle d’abonnement qui permet aux créateurs de gagner de l’argent réel sur leurs créations dans le jeu, résultant en des jeux et des zones personnalisés plus grands, plus méchants et plus complexes que nous n’avons vu. avant. Les puissants outils de création dans le jeu de Rec Room donnent à presque tout le monde la possibilité de créer quelque chose de cool et de le partager avec leurs amis.

