Rec Room sera officiellement lancé sur Android le 5 août

Rec Room, l’application de création de jeux et de communauté qui existe depuis cinq ans, a enfin son lancement officiel sur Android. Le jeu sera lancé sur le Google Play Store pour tous les utilisateurs le 5 août.

Rec Room est une combinaison d’espace social et d’espace de création de jeux où les joueurs peuvent socialiser ensemble et partager des expériences artisanales. En plus d’Android, Rec Room est actuellement disponible sur PC, PS4/PS5, Xbox Series X/S, iOS et Oculus Quest. Il prend en charge le jeu croisé sur tous les appareils. Le jeu a rapidement gagné en popularité depuis son lancement en 2016, et c’est l’un des meilleurs jeux VR, sans parler de l’un des plus populaires avec plus d’un million de joueurs mensuels.

Dans Rec Room, les joueurs peuvent créer des expériences auxquelles ils peuvent ensuite jouer avec leurs amis. Le jeu le plus populaire du jeu est Rec Royale, une bataille royale avec 14 à 16 joueurs. Plusieurs joueurs ont recréé des jeux populaires comme Among Us in Rec Room. Il a également plusieurs missions officielles avec une variété de tâches à accomplir, y compris le Castlevania pastiche Crescendo de la Lune de sang.

Vous remarquerez peut-être quelque chose en lisant cet article : l’application a déjà plusieurs critiques et des milliers de téléchargements sur le Play Store. “Mais Rachel,” je t’entends demander avec perplexité. « Comment peut-il déjà avoir autant de téléchargements s’il vient juste d’être lancé aujourd’hui ? » Eh bien, c’est parce qu’il a été déployé pour certains utilisateurs lors d’un lancement en douceur la semaine dernière, mais il s’agit du lancement officiel pour tout le monde.

Mieux ensemble

Salle d’enregistrement

La fête ne fait que commencer

