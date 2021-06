Récapitulatif : 0-0 de la Suède en Australie – Gestion de Madrid

Kosovare Asllani a commencé et a joué les 90 minutes complètes du match nul 0-0 de la Suède contre l’Australie. Sofia Jakobsson a été remplacée à la 86e minute.

Ce fut un test important pour les deux équipes car elles s’affronteront dans le groupe G des Jeux olympiques de Tokyo. Les deux autres équipes du groupe G sont les États-Unis et la Nouvelle-Zélande.

Asllani a joué dans un rôle de milieu de terrain offensif où elle a aidé à dicter l’attaque suédoise tout en réalisant des courses tardives dans la surface pour tenter de terminer les centres.

La Suède a dominé la possession tôt. Hayley Raso des Matildas a dû faire une intervention cruciale dans la surface de réparation pour empêcher Madelen Janogy d’ouvrir le score à la 16e minute.

La partie suédoise a continué à mettre les Matildas sous pression. Janogy a musclé Ellie Carpenter et a sprinté sur le flanc gauche. Elle s’est alignée sur Asllani, qui avait le temps et l’espace, mais elle a pris son coup la première fois et l’a planté au-dessus de la barre.

Une minute plus tard, Julia Roddar a récupéré le ballon et a décoché un tir vers le but. Le gardien australien Teagan Micah a fait basculer le tir de Roddar au-dessus de la barre.

La Suède n’a pas réussi à convertir ses occasions et a donné aux Matildas l’occasion de prendre l’avantage. À la 30e minute, Sam Kerr a couru sur une balle lobée et a carré contre Kyah Simon. Simon a tiré le ballon directement dans les bras du gardien.

Les Matilda ont grandi dans le match mais ont toujours été pris en possession dans des positions dangereuses. Johanna Kaneryd a eu une excellente occasion d’ouvrir le score après un mauvais cadeau à la 42e minute.

L’Australie a été bien meilleure en seconde période. Ils ont limité les chances de la Suède devant le but et étaient beaucoup plus calmes sur le ballon. Les Matildas ont continué à trouver Kerr derrière la défense. La meilleure chance de l’Australie du match est venue de trouver Kerr sur le flanc gauche. Elle a dribblé dans la boîte et il semblait que Kerr attendait du soutien. Au lieu de cela, elle a fracassé son tir au coin du premier poteau et de la barre transversale.

Sofia Jakobsson a été introduite à la 86e minute. La Suède et l’Australie ont échangé des périodes de possession et les deux équipes ont essayé de profiter des opportunités de transition mais aucune n’a été en mesure de convertir leurs chances et le match s’est terminé sur un match nul sans but.