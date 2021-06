Récapitulatif : Angleterre 1-0 Croatie – Gestion de Madrid

Luka Modric et la Croatie ont perdu le match d’ouverture de la phase de groupes du Championnat d’Europe 1-0 contre l’Angleterre. Modric a joué les 90 minutes complètes.

Les Trois Lions ont commencé fort à Wembley à Londres, en Angleterre. Ils ont bien avancé et ont pressé et contre-pressé pour forcer la Croatie à faire des revirements dans sa moitié de terrain. Modric a été positionné en haut du terrain au début du match, défensivement. Il était fort avec le ballon et était le seul joueur qui semblait à l’aise de construire sous la pression de l’Angleterre.

L’Angleterre a failli prendre l’avantage à la sixième minute. Les Three Lions ont fait une remise en jeu rapide à Raheem Sterling. Sterling s’est dirigé vers la ligne arrière et a joué large contre Phil Foden. Le jeune Anglais a touché à l’intérieur avant d’écraser son tir sur le poteau de but. Trois minutes plus tard, Kalvin Phillips a frappé une volée de loin que le gardien croate a repoussée à côté.

La Croatie a résisté à la pression initiale de l’Angleterre sans céder. Modric a chuté un peu plus en défense, ce qui lui a permis de contribuer plus facilement à la montée en puissance de la Croatie lorsqu’elle a récupéré le ballon. Modric s’est davantage impliqué, ce qui a permis à Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic de disposer de plus de temps sur le ballon.

Au fur et à mesure que la première mi-temps progressait, le milieu de terrain croate était mieux à même de gérer la presse des Trois Lions et a pris le contrôle du match. Ils ont trouvé les arrières latéraux sur les flancs et créé des problèmes pour la défense anglaise, mais ils n’ont pas été en mesure de créer des occasions nettes en première mi-temps.

L’Angleterre a ouvert le score à la 57e minute. Kyle Walker a trouvé Phillips dans le dernier tiers. Phillips a touché un Croate et la défense s’est ouverte. Il a glissé le ballon jusqu’à Sterling, qui a passé le ballon au-delà du gardien dans le but.

Les Three Lions ont presque doublé le score quelques instants plus tard. Mason Mount a bouclé un centre bas derrière la défense croate et Harry Kane s’est jeté sur le ballon au poteau arrière mais n’a pas pu le diriger vers la cible.

La Croatie a répondu avec son propre sort de pression mais n’a pas pu briser l’Angleterre au centre et a été forcée de jouer large et de traverser. Les défenseurs anglais ont bien fait de défendre le service.

L’Angleterre s’est reposée alors que la Croatie possédait et a essayé de briser les Trois Lions à la recherche d’un égaliseur. L’Angleterre a bien défendu et a tenté de frapper les Croates au contre. Aucune des deux équipes n’a réussi et le match s’est terminé 1-0.

Luka Modric et la Croatie sont de retour dans leur deuxième match de la phase de groupes contre la République tchèque. Le coup d’envoi est prévu pour 12 h HE le vendredi 18 juin à Hampden Park.