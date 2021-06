Récapitulatif : Croatie 1-1 République tchèque

Luka Modric a été capitaine de la Croatie lors de leur match nul 1-1 contre la République tchèque aujourd’hui à Hampden Park à Glasgow.

L’entraîneur de la Croatie, Zlatko Dalic, a laissé tomber Marcelo Brozovic après une mauvaise performance lors du premier match de la Croatie contre l’Angleterre. Josip Brekalo l’a remplacé mais a été transféré à un poste d’ailier offensif. Luka Modric est tombé dans le double pivot aux côtés de Mateo Kovacic mais a eu du mal à avoir son impact habituel. La République tchèque a tenté de le marquer en première mi-temps et, comme Modric a davantage touché le ballon en seconde période, il a eu des cadeaux inhabituels et des passes bâclées, mais a néanmoins été crucial pour le succès de la Croatie.

La République tchèque a ouvert le match à un rythme effréné. Ils ont contre-pressé la Croatie et les ont forcés à des revirements et ont pu épingler la Croatie dans leur moitié de terrain. La République tchèque a eu l’occasion très tôt de consolider sa domination. À la 18e minute, les Tchèques ont réussi une belle action qui a déplacé la Croatie de gauche à droite et a abouti à un ballon carré joué à Patrik Schick. Le ballon a rebondi sur l’homme principal de la République tchèque et il n’a pas pu se convertir.

Modric a chuté entre les défenseurs centraux pour recevoir le ballon et faire avancer la Croatie en possession. Ils se sont adaptés au plan de match de la République tchèque et ont pu maîtriser le mouvement du ballon au fur et à mesure que la mi-temps progressait. Modric était au cœur de la meilleure occasion croate de la mi-temps. Il a pris un petit corner et le ballon a ensuite été renvoyé au n ° 10. Modric a joué un ballon dans la foulée pour Ivan Perisic mais le gardien a sauvé le tir de l’attaquant.

À la 35e minute, Schick a pris une tête et a reçu un coup de coude de Dejan Lovern. Un penalty a été accordé et Schick ensanglanté s’est rendu sur place. Il a placé le ballon dans le coin inférieur gauche pour donner l’avantage à son équipe.

La Croatie a répondu presque immédiatement. Brekalo a récupéré le ballon dans le dernier tiers et a joué Ante Rebic au but. Rebic a balancé sauvagement le ballon et a raté sa chance d’égaliser à côté du but.

Brekalo et Rebic ont tous deux été remplacés pour commencer la seconde mi-temps alors que la Croatie cherchait un but bien nécessaire et ils l’ont trouvé. Andrej Kramaric a rapidement décoché un coup franc au milieu de terrain. Il a ouvert la défense et a trouvé Perisic. L’attaquant croate a lentement poussé son défenseur en arrière et vers la gauche. Puis Perisic a pris une touche rapide à l’intérieur et a tiré son tir au fond des filets pour égaliser.

La Croatie a accéléré le rythme après avoir égalé le match, mais la République tchèque a quand même pu aller de l’avant et tester la défense croate. La seconde mi-temps est devenue plus de bout en bout au fur et à mesure qu’elle progressait et les deux équipes ont essayé d’utiliser des vagues de transition pour trouver le but du feu vert.

Modric a fait un excellent défi dans la surface de réparation de 18 verges pour contrecarrer l’attaque tchèque à la 65e minute. Le ballon a pris un rebond chanceux et il semblait que la République tchèque porterait le score à 2-1, mais Modric est venu en glissant et a coupé le danger.

Nikola Vlasic a eu l’occasion de tester le gardien tchèque mais a tiré au-dessus de la barre à la 73e minute. Perisic a hoché la tête avec un ballon dans la trajectoire de Vlasic, mais Vlasic n’a pas pu réduire son effort. Le remplaçant tchèque Adam Hlozek a eu une opportunité similaire et le résultat était également similaire. Il a fait exploser sa volée au-dessus de la barre transversale.

Les deux équipes avaient des demi-chances à la fin du match, mais aucune n’a réussi à se convertir. Le match s’est terminé 1-1 et la Croatie a un point en deux matches, ce qui les place dans une position précaire. Ils devront gagner leur prochain match si la Croatie espère se qualifier pour les huitièmes de finale.

La Croatie affrontera l’Écosse à Hampden Park à Glasgow le mardi 22 juin. Le coup d’envoi est prévu à 15 h HE.