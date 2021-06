Récapitulatif: Croatie 3-1 Ecosse – Gestion de Madrid

La Croatie de Luka Modric s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’EURO 2020 après avoir battu l’Écosse 3-1 à Hampden Park à Glasgow. Modric a repris le match en seconde période, marquant un but incroyable et aidant Ivan Perisic.

Modric a réussi à dicter la possession depuis les profondeurs, mais l’Écosse a tenté de limiter ses touches dans les zones dangereuses. Le jeu est devenu plus tendu en seconde période et Modric a pu être plus efficace dans le dernier tiers et a finalement fourni le vainqueur.

Le match était une victoire incontournable pour les deux équipes. L’Écosse a commencé le match sur le devant de la scène, cherchant à marquer son premier but du tournoi. John McGuinn a dépassé un défenseur et a levé un centre à Che Adams à la sixième minute. N’importe quel contact aurait vu le ballon au fond des filets, mais il n’a pas pu toucher.

C’est la Croatie qui a ouvert le score après avoir ralenti le rythme du match avec une possession soutenue. Modric a reçu le ballon en haut de la surface et l’a joué large. Un centre a été joué dans la surface et Ivan Perisic a escaladé son défenseur et a dirigé le ballon vers le point de penalty. Nikola Vlasic est arrivé le premier et a poussé le ballon au fond des filets.

Le but a coupé le souffle à l’Écosse et la Croatie a pu construire par l’arrière et traverser le milieu de terrain écossais. Modric a tiré une roquette vers le but qui a basculé à la 22e minute.

John McGinn a failli trouver l’égalisation deux minutes plus tard. L’Ecosse a fait une avancée rapide et a gardé le ballon en jeu après un centre en profondeur. Le ballon est tombé sur McGuinn mais son tir du pied latéral n’a pas gêné le gardien croate.

L’Ecosse a progressé dans le match alors que le match approchait de la mi-temps et à la 42e minute, ils ont trouvé le but égalisateur. L’Ecosse a joué le ballon dans le canal droit et un centre a été envoyé dans la surface. Il a été effacé et Robertson l’a renvoyé dans la boîte. Le ballon se dirigeait vers le haut de la surface de réparation de 18 mètres et Callum McGregor a touché une touche et a tiré le ballon dans le coin inférieur alors que Hampden Park faisait éruption.

La seconde mi-temps était un va-et-vient alors que les deux équipes cherchaient le vainqueur qui les enverrait à la phase à élimination directe.

Vlasic a joué un ballon qui a transpercé la défense écossaise à la 50e minute. Josko Gvardiol a reçu la passe sur la course mais sa touche l’a laissé tomber et la chance a été gaspillée. Modric a débloqué la défense écossaise avec une passe à Perisic, qui a tiré directement sur le gardien. David Marchall a effectué l’arrêt et le drapeau a été signalé pour hors-jeu.

McGinn est arrivé pour rencontrer un centre au poteau arrière et il semblait que l’Écosse ferait 2-1, mais le ballon a été touché juste à côté du poteau.

Modric a pu apparaître dans des positions dangereuses alors que la défense écossaise faisait face à des vagues de transition offensive et défensive. Mateo Kovacic a remis le ballon à Modric qui se précipitait au sommet de la surface de réparation de 18 verges à la 62e minute. Modric a élégamment collé le ballon pour la première fois avec l’extérieur de sa botte et a enroulé le ballon au fond des filets, donnant à la Croatie une avance de 2-1.

L’Ecosse a accru son urgence et mis la Croatie sous pression alors qu’elle cherchait un deuxième égaliseur. Mais la Croatie a encore frappé et Modric a joué un rôle déterminant. Il a basculé dans un coin à la tête de Perisic. Sa tête a été projetée sur le poteau arrière et s’est faufilée, donnant à la Croatie une avance de deux buts qu’elle n’allait pas abandonner.