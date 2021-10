Récapitulatif d’Age Of Empires 4

Malgré tant d’années sans nouveau jeu principal, la série de jeux de stratégie en temps réel Age of Empires est néanmoins restée populaire. Alors que les joueurs n’ont cessé de revenir à Age of Empires 2 et 3 au fil des ans, le prochain jeu de la série devrait enfin sortir fin octobre.

Les critiques pour Age of Empires 4 ont commencé à baisser avant sa sortie prévue sur PC le 28 octobre. Dans l’ensemble, la suite tant attendue a été accueillie positivement, les critiques affirmant que le nouveau jeu est une mise à jour bienvenue pour une série dont la dernière ligne principale Le jeu est sorti en 2005, même s’il n’innove pas trop par rapport à la formule RTS traditionnelle.

Nous avons inclus un échantillon d’autres critiques ci-dessous. Pour une vue encore plus large de la réception critique, consultez le site sœur de GameSpot Metacritic, où le jeu a actuellement un score agrégé de 83.

Jeu : Age of Empires 4Plateformes : PCDéveloppeur : Relic Entertainment, World’s EdgeDate de sortie : 28 octobre Prix : 60 $

IGN — 8/10

« Age of Empires 4 joue la sécurité un peu trop souvent, mais excelle vraiment lorsqu’il erre en dehors de sa zone de confort très traditionnelle. Les campagnes étendues et les factions décalées comme les Mongols et les Rus sont des faits saillants majeurs, même lorsqu’il perd une partie de son une netteté à un petit plafond d’unité, une recherche de chemin frustrante et des graphismes relativement peu impressionnants pour un jeu de 2021. » – Léana Hafer [Full review]

Windows Central — 5/5

« Age of Empires 4 n’a pas réinventé le genre RTS, mais il en a perfectionné de nombreux aspects. La campagne est captivante, le multijoueur est compétitif, et les visuels et l’audio sont presque parfaits. Si vous êtes un fan du La série Age of Empires, c’est une recommandation facile. » — Cale Hunt [Full review]

Jeux PC N — 8/10

« La popularité durable de la série Age of Empires prouve qu’il existe un public prêt pour Age of Empires IV, et cette nouvelle entrée n’ajoute rien de perturbateur au mélange. Cela signifie également qu’elle ne fait pas grand-chose pour atténuer le jeu économique maniaque qui a disparu quelque peu hors de mode au cours des 20 dernières années. » — Ian Boudreau [Full review]

Polygone – Pas de score

« S’il est possible de jouer en toute sécurité avec un jeu de stratégie en temps réel en 2021, alors Age of Empires 4 joue en toute sécurité. Le nouveau jeu de Relic Studios, succédant à l’ancien développeur de franchise Ensemble, ressemble plus à un remake modernisé d’Age d’Empires 2 qu’une suite du troisième jeu de la série. Mais il s’avère que la mise à jour d’un classique vieux de 20 ans est en fait une très bonne idée. –Austen Goslin [Full review]

Joueur PC – 77/100

« Age of Empires 4 a des bases solides pour vraiment devenir quelque chose, mais cela arrive à un moment où Age of Empires 2: Definitive Edition ajoute des campagnes coopératives tant désirées et une bibliothèque de batailles historiques en constante expansion. » –Robert Zak [Full review]

VG247 — 4/5

« Age of Empires 4 est aussi multiforme que les événements qu’il décrit. Il est plus ambitieux que les autres jeux AoE dans la gestion de son contenu et de ses inspirations, mais aussi beaucoup plus réservé dans la modification des fondamentaux. Il n’est pas nécessaire de changer ce qui fonctionne déjà, bien que quelques des épanouissements de gameplay supplémentaires auraient pu aider AoE 4 à se sentir plus frais et excitant. Les campagnes sont robustes, mais le contenu manquant se démarque par son absence. » – Josh Broadwell [Full review]

JeuxRadar — 5/5

JeuxRadar — 5/5

« Age of Empires 4 est aussi multiforme que les événements qu'il décrit. Il est plus ambitieux que les autres jeux AoE dans la gestion de son contenu et de ses inspirations, mais aussi beaucoup plus réservé dans la modification des fondamentaux. Il n'est pas nécessaire de changer ce qui fonctionne déjà, bien que quelques des épanouissements de gameplay supplémentaires auraient pu aider AoE 4 à se sentir plus frais et excitant. Les campagnes sont robustes, mais le contenu manquant se démarque par son absence. » – Rachel Weber [Full review]

