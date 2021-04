Récapitulatif de la confrontation de mi-saison LCS – TSM vs 100 voleurs

TSM, deuxième tête de série, a affronté 100 voleurs pour déterminer qui affrontera Team Liquid dans les finales du support inférieur.

Avec les enjeux de plus en plus élevés, nous avons vu TSM essayer de vaincre 100 voleurs. Le gagnant de ce jeu se qualifiera pour le week-end de la finale et affrontera Team Liquid. Avant le match, de nombreux fans et analystes pensaient que TSM devrait confortablement être en mesure de remporter la victoire contre 100 voleurs. Mais les voleurs voulaient se battre et montrer au monde de quoi ils étaient vraiment faits.

Premier jeu

Le jeu a commencé par quelques escarmouches autour de la carte, sans grand-chose dans les deux sens. 100 voleurs se sont retrouvés avec un avantage précoce lorsqu’ils ont obtenu First Blood en punissant Spica lors d’une invasion. Ils sont alors en mesure de récupérer le premier Herald de la série. Avec l’agression précoce et l’avantage de la voie, 100T a également été en mesure de ramasser le premier dragon du jeu. Après tout cela, 100 voleurs ont fait de leur mieux pour neutraliser Huni et ont commencé à punir le choix Gnar.

Mais après un début de partie solide, 100 Thieves ont commencé à s’effondrer. Ils ont subi deux pertes consécutives dans des combats en équipe, ce qui a permis à TSM de ramasser un dragon infernal et un baron. À 25 minutes, TSM s’est retrouvé 3k d’or. À ce stade, le jeu est devenu très décousu, de sorte que 100 voleurs ont pu faire quelque chose avec rien en choisissant intelligemment des structures sur les voies latérales. Cependant, après quelques autres vols décousus, TSM a pu obtenir un choix et obtenir son deuxième Baron du match. 100 Thieves ont essayé d’envoyer deux de leurs joueurs se séparer contre Huni, mais 100 Thieves n’ont pas tenu compte du retour de PowerofEvil et d’un Double Kill avant de se téléporter avec le reste de son équipe pour terminer la partie. Avec cela, TSM a pris les devants 1-0 au début.

Statistiques rapides:

Temps: 32:12 Victimes: 13-5 Tourelles: 9-7 Or: 60,1k-55,7k Dragons: 2-2 Barons: 2-0

Deuxième partie

Après la défaite de Game One, 100 Thieves ont décidé de prendre le parti bleu et d’essayer de changer les choses pour la série. En plus de changer les choses dans le brouillon, 100 voleurs sont partis pour une invasion précoce, ce qui a permis à Closer d’être nettement en avance sur Spica. À partir de là, Closer peut obtenir trois flashs précoces de TSM. Il est important de noter que les choses semblaient beaucoup plus difficiles ce jeu pour TSM. 100 Thieves a réussi à obtenir le premier dragon aux alentours de huit minutes. D’autre part, en raison du grand avantage que 100T a pu obtenir de la jungle, Closer a choisi un héraut précoce pour le deuxième match consécutif.

Un combat pour le deuxième dragon a conduit TSM à perdre le dragon océanique mais à obtenir deux victoires. Cependant, 100 Thieves était toujours en mesure de conserver une avance en or. Le prochain combat majeur dans le jeu était pour le prochain dragon. Ici, Closer a réussi à récupérer le dragon, mais TSM a obtenu le commerce de tuer deux pour un. Par la suite, TSM a pu renifler un jeu de 100T dans la voie du haut qui a abouti à un virage, puis deux attaques décisives et un baron pour eux.

Sur le pied arrière, 100 voleurs ont changé leur stratégie pour revenir à ce que nous avons vu dans le premier match, en mettant l’accent sur la poussée partagée. TSM a lancé un deuxième Baron pendant cette période et a pu facilement le sécuriser. Bien que 100 voleurs aient sécurisé l’âme infernale, ils ont gaffé leur tour de défense. En conséquence, ils ont perdu leur inhibiteur central et leur tour d’inhibition inférieure. Cependant, TSM n’a pas été en mesure de trouver un choix crucial, ce qui leur a valu de perdre l’Ancien Dragon à 100T après avoir choisi trois de leurs membres. Quelques minutes plus tard cependant, Spica a réussi à voler un héros Baron, gardant le jeu sur le fil du couteau. Malheureusement, Lost a été enlevé dans la voie du haut un peu plus tard et a obligé le match à rester dans une impasse.

À la fin du jeu, 100 voleurs ont choisi PowerOfEvil mais TSM était plus que prêt. Ils ont opté pour le combat et l’ont dominé, ce qui leur a permis de courir directement dans la base du 100T et d’amener la série à un point de match précoce.

Statistiques rapides:

Temps: 42:21 Victimes: 11-15 Tourelles: 5-10 Or: 74k-78.7k Dragons: 5-1 Barons: 0-3

Troisième match

100 Thieves sont retournés du côté bleu et ont modifié leur repêchage pour tenter de remporter leur première victoire dans la série. TSM a commencé le match avec un look complètement différent et a pu ramasser First Blood contre Ssumday dans les quatre premières minutes. 100 Thieves ont ensuite cherché à augmenter le tempo et à jouer dans la voie du bas, mais lorsque cela n’a pas fonctionné, ils sont allés plonger sur PoE et ont égalé le nombre de victimes. En réponse, TSM a tenté de punir la voie du haut, mais 100 voleurs ont inversé la tendance. À ce stade, Huni a ensuite surchassé et a donné à 100T une autre mise à mort, tout en abandonnant un arrêt décent à Ry0ma.

TSM a pu obtenir le premier Herald après une rotation intelligente de l’équipe. Avec cela, TSM a sorti le Herald et a obtenu la première tourelle sur le dessus. De l’autre côté, 100 voleurs ont pu obtenir Ezreal du FBI une grande expérience et un avantage en or tout en sacrifiant la voie supérieure. Quelques minutes plus tard, TSM a décidé d’échanger le deuxième dragon du jeu contre le deuxième Herald. Ils ont utilisé cela pour abattre la tourelle de la voie médiane et se mettre dans une légère avance en or.

Peu de temps après, les deux équipes ont échangé des tours sur les côtés opposés de la carte. Pendant ce temps, 100 voleurs ont ramassé leur troisième dragon incontesté. Un combat d’équipe a éclaté peu de temps plus tard, où 100 voleurs ont pu obtenir deux éliminations pour un. Mais TSM a réussi à récupérer le Baron de cela, ne perdant que SwordArt dans le processus. Ne voulant pas être vaincu, 100 Thieves ont réclamé la Cloud Soul après qu’un échappé TSM ait donné quelques victoires. D’une manière ou d’une autre, TSM semblait incapable de prendre pied et continuait de tuer 100 voleurs. Fondamentalement, Ssumday avait été divisé en poussant à donner une pression à 100 voleurs sur la carte.

Finalement, les deux équipes se sont postées pour un combat à Elder Dragon, entraînant une impasse. Après une petite bagarre, qui a obligé tout le monde à regagner leurs bases, les deux équipes sont retournées à Elder. C’est là que 100 voleurs ont finalement pu jouer un rôle décisif. Sécurisant le buff Elder, ils se sont pleinement engagés sur TSM et les ont effacés. Avec cela, 100T s’est frayé un chemin dans la base TSM et a décroché sa première victoire de la série.

Statistiques rapides:

Temps: 36:00 Victoires: 21-9 Tourelles: 8-5 Or: 66,9k-60,8k Dragons: 5-0 Barons: 0-1

Quatrième partie

Dans le quatrième match, TSM a choisi d’aller du côté bleu pour essayer de clôturer la série. TSM a lancé le jeu en optant pour un jeu agressif du côté des robots. Mais le jeu a poussé l’équipe à s’étendre et ils ont en fait abandonné deux attaques décisives contre Tristana du FBI. La pression causée par les premières tueries a permis à 100T de ramasser le premier dragon. Cependant, TSM a profité de manière cruciale de sa face supérieure et a puni Sion de Ssumday pour prendre la première tour du match. Peu de temps après la première tentative, TSM a de nouveau décidé de tenter de jouer avec le FBI. Mais ce fut un désastre, entraînant une victoire écrasante en équipe pour 100T.

Dans les minutes suivantes, les équipes ont échangé dragon contre Herald. Le jeu s’est arrêté un peu par la suite, mais on avait l’impression que 100 voleurs étaient sur le pied avant. Lorsque 100 Thieves ont récupéré le troisième Cloud Drake, TSM a forcé un énorme combat d’équipe, qu’ils ont remporté facilement. Il en résulte quatre victimes et un buff Baron. À 27 minutes, TSM avait une avance de 4,8 km, ce qui lui a permis de récupérer également le deuxième dragon. À ce stade, 100T a commencé à ressentir la pression et a poussé un soupir de soulagement quand ils ont trouvé un choix crucial sur Huni.

Ce soulagement fut cependant de courte durée. Peu de temps après, TSM a trouvé un engagement net dans la voie médiane et a pu obtenir un as propre cinq pour zéro. Ce dernier combat en équipe permet à TSM de tuer un dernier Nexus et d’un rendez-vous avec Team Liquid pour les finales du support inférieur. TSM avait parfois l’air bâclé, mais ils sont capables de vaincre 100 voleurs en mode 3-1 à la fin. Cela signifie que nous verrons le match revanche entre TSM et Team Liquid samedi au Théâtre grec de Los Angeles.

Statistiques rapides:

Temps: 32:06 Victimes: 14-9 Tourelles: 9-4 Or: 60,1k-52,5k Dragons: 2-3 Barons: 1-0