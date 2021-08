Récapitulatif de la demi-finale du championnat LCS 2021 – Cloud9 contre 100 voleurs

Un seul peut avancer pour rencontrer Team Liquid en demi-finale, qui sera-ce ?

Le week-end de la grande finale du championnat LCS 2021 démarre en trombe avec Cloud9 (“C9”) et 100 Thieves (“100T”) se rendant à Summoner’s Rift en demi-finale. Ces équipes se sont battues bec et ongles contre leurs adversaires jusqu’à présent et sont si proches d’un titre potentiel en LCS. Bien que Team Liquid soit un ennemi redoutable pour l’une ou l’autre équipe, ils se sont d’abord concentrés sur ce match. Tous les regards étaient tournés vers les meilleurs joueurs comme Closer et Zven pour amener leurs équipes en finale. Mais au final, c’est toujours un jeu d’équipe, et la meilleure équipe s’est imposée aujourd’hui !

Jeu Un

Avec deux compositions différentes avec des conditions de victoire opposées, Game One a donné le ton à une série passionnante. Les premières minutes ont été assez calmes, le premier jeu s’étant déroulé du côté supérieur, alors que 100T prenait Rift Herald et l’utilisait pour le sommet bonus de la première tour. En réponse, Cloud9 a revendiqué le Cloud Dragon et a tendu un piège peu de temps après, où ils se sont empilés sur Huhi, le tuant pour First Blood. Curieusement, une minute plus tard, 100T a fait la même chose au support C9, attrapant et tuant Vulcan.

En milieu de partie, tout était question de choix. Cela a commencé avec Abbedagge soufflant le flash mid de Zven. En réponse à cela, C9 a ganté l’Orianna sans ultime dans la voie du bas, la tuant avant que 100T ne puisse se défendre. Mais 100T a riposté d’une autre manière. Abbedagge a flashé sur le Zven sans flash pour le tuer dans la voie médiane. Le pendule a basculé en arrière, alors que C9 a de nouveau ganté Abbedagge et l’a plongé dans la tour pour le tuer. Peu de temps après cela, C9 a rattrapé Closer et avait l’avantage 4v5, alors ils se sont précipités vers Baron à 22 minutes.

Cependant, ce n’était pas ce qu’ils voulaient. Alors qu’un combat d’équipe éclatait, C9 s’est aggloméré et un bel Aphelios Infernum du FBI a éviscéré plusieurs membres de C9, ce qui a permis à 100T d’obtenir quatre éliminations et le baron. Avec ce Baron, 100T a réussi à renverser le bot Inhibitor mais C9 a tenu la ligne. Mais un combat d’équipe désastreux à 27 minutes a conduit à une victoire à trois contre un pour 100T, ce qui leur a permis de prendre les trois inhibiteurs. Tous les 100T nécessaires à partir d’ici étaient un baron incontesté et un siège prolongé pour terminer C9 et remporter le premier match de la série.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-C9 Temps : 32:25 Tués : 12-10 Tourelles : 11-3 Or : 61,8k-58,0k Dragons : 2-2 Barons : 2-0

Jeu deux

Un autre va-et-vient d’un deuxième match pour les deux équipes alors qu’elles optent pour les mêmes stratégies que dans le premier match. Tout a commencé de manière fantastique pour Cloud9, alors que Blaber et Vulcan ont ganté Abbedagge pour le tuer pour First Blood. Ensuite, une unité de trois hommes de C9 s’est déplacée en tête pour tuer également Renekton de Ssumday. Pour couronner le tout, C9 a remporté une escarmouche cruciale dans la voie médiane pour prendre l’avantage avec trois autres attaques décisives. Il est important de noter cependant que 100T avait un contrôle objectif fort, avec un héraut et deux dragons, ce qui signifie qu’ils n’en étaient pas encore sortis.

À 22 minutes, C9 a pris encore plus d’avance en surclassant un combat d’équipe pour obtenir trois autres victoires et un dragon océanique à eux. Cinq minutes plus tard, C9 en avait un deuxième. Avec cela, C9 était bien placé, mais Perkz a ensuite commis deux énormes erreurs. Tout d’abord, il a été attrapé et tué en essayant de prendre le flanc dans la jungle de 100T. Ensuite, il a de nouveau été tué alors qu’il était positionné trop en avant dans un combat d’équipe sur la voie médiane. Après cette deuxième mort, C9 a obtenu le troisième Ocean Dragon mais a dû regarder 100T ramasser le Baron.

Aller et retour et retour

100T semblait être maintenant sur le siège du conducteur, mais C9 a lancé un coup de poing lorsque 100T a assiégé la voie du bas. Ici, C9 a réussi un combat miracle contre Ace 100T tout en ne perdant qu’un des leurs. Avec C9 maintenant à l’offensive, la poussée de Zven sur la létalité Varus était oppressante, et cela les a aidés à obtenir un échange un pour un et un buff de Baron à 40 minutes.

En utilisant leurs menaces sur les voies latérales, C9 a fait des progrès dans la destruction de structures pendant le Baron. Mais ensuite, Closer a fait un jeu miracle dans la voie médiane, Lee Sin donnant un coup de pied à Zven dans l’équipe 100T pour une exécution rapide. Voyant leur opportunité, 100T s’est précipité vers l’Ancien Dragon et a revendiqué cet objectif. S’appuyant sur les flèches précises de Zven, C9 a réussi à garder 100T à bout de bras et à défendre sa base. Pendant un moment en tout cas. À 48 minutes, 100T a remporté un combat par équipe au milieu et a poussé vers l’avant. C’est devenu une bagarre sanglante dans la base de C9, mais grâce à un autre jeu fantastique de Closer, 100T a mis C9 en déroute et a fait exploser son deuxième Nexus.

En baisse 0-2 dans la série, C9 a dû montrer quelque chose de nouveau ou être contraint de faire une sortie anticipée. D’un autre côté, le style de rédaction 5v5 de 100T faisait des merveilles avec l’entraîneur Reapered à la barre, qui attendait sûrement avec impatience un balayage potentiel 3-0 de son ancienne organisation.

Statistiques rapides :

Équipes : C9-100T Temps : 49:25 Tués : 15-11 Tourelles : 8-8 Or : 87.3k-86.9k Dragons : 4-3 Barons : 1-1

Jeu trois

Dans un jeu de fin de série potentiel, le train a déraillé. Les premières minutes du troisième match ont été un véritable bain de sang. Cela a commencé au niveau un dans la voie du bas 2v2, où les duos se sont battus et C9 a obtenu les deux premiers kills. Presque au même moment, 100T a essayé de plonger à trois, mais C9 s’est effondré et les a punis, récupérant un autre kill. Puis, à peu près dès que le FBI est revenu sur la voie, le duo C9 l’a de nouveau tué, mais 100T a fini par en récupérer un. Retournez à la voie du haut et 100T a plongé et tué Blaber cette fois. Au moment où le chronomètre a compté sept minutes, il y avait eu 14 éliminations au total, sept de chaque côté.

Le jeu a ralenti par rapport à sa vitesse vertigineuse mais était toujours rapide. 100T s’est déplacé au milieu pour tuer Perkz à huit minutes, puis a puni un plongeon trop empressé de C9 dans la voie du bas pour faire deux pour un en éliminations. De plus, 100T a réclamé Rift Herald et le bonus de la première tour. À 14 minutes, un échange de mise à mort s’est produit, puis un échange de tour avec C9 venant légèrement en tête avec un Herald au sommet. Pendant tout ce temps, C9 accumulait du dragon, et après un choix sur Huhi, a attrapé le troisième à 19 minutes.

C9 était enfin en ligne, et bien que 100T ait riposté avec un choix sur Fudge et un kill à l’arrière du jeu, leur temps dans le troisième match touchait à sa fin. À 24 minutes, C9 a parfaitement joué un combat d’équipe sur la voie médiane, avec Zven poursuivant durement sa Tristana nourrie. Ils ont pris l’Ocean Soul juste après cela et un Baron peu de temps après. Avec les deux buffs, C9 a atteint le sommet, où un autre combat d’équipe a vu trois champions 100T morts, et avec une vigueur renouvelée, C9 a poussé directement vers le Nexus pour en faire une véritable série.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-C9 Temps : 27:54 Tués : 15-16 Tourelles : 3-7 Or : 47,9k-56,0k Dragons : 0-4 Barons : 0-1

Jeu quatre

Maintenant que C9 avait enfin le vent en poupe, il était temps d’y aller. Après la folie du troisième match, les équipes semblaient convenir que c’était trop et se sont rappelées pour le quatrième match. La première chose tuée a été Cloud Dragon à six minutes par Cloud9, puis 100T a pris Rift Herald à huit. Au cours de leur rotation vers le Herald, 100T a fait un arrêt au stand au milieu pour tuer Perkz pour First Blood. Une minute plus tard, C9 a effectué un plongeon sur la voie du haut, mais c’était un peu désordonné et seulement un pour un. Pendant tout ce temps, le FBI défonçait la voie du bas, et après qu’un Herald ait subi des dégâts, le FBI a pris tout le bonus de la première tour pour lui-même, le plaçant incroyablement loin devant dans l’or.

Un moment décisif dans le match était à 15 minutes. Ici, 100T a obtenu le deuxième Herald et un choix sur Vulcan pour démarrer. Avec le kill, 100T a forcé un haut de plongée où un combat d’équipe à part entière a éclaté, avec 100T en tête trois pour un en kills. Cela a mis 100T très loin devant, et à 17 minutes, leur avance en or dépassait les 5k. Mais ils étaient trop confiants pendant un moment, car après avoir trouvé deux choix, ils sont allés chercher Baron, dont ils ont été forcés de quitter, mais ont quand même essayé de forcer un combat dans lequel ils ont simplement donné deux victoires gratuites.

C’était bien, car à 25 minutes, 100T a réussi à tuer Blaber dans un combat d’équipe et à sécuriser facilement le baron. À leur crédit, C9 a repoussé 100T du siège une fois et a protégé sa base. En conséquence, le jeu a calé pendant quelques minutes. Enfin, le jeu a éclaté lorsqu’un combat d’équipe a éclaté à 33 minutes. Dans ce document, 100T a montré la compétence de son équipe au combat en tuant tous les C9 sans perdre un seul membre.

Immédiatement, ils ont couru sur la voie médiane et ont brisé le dernier Nexus de C9 pour remporter la victoire dans la série. Maintenant, pour la première fois depuis 2018, 100T se rendra en finale pour affronter Team Liquid.

Statistiques rapides :

Équipes : C9-100T Temps : 33:55 Tués : 7-15 Tourelles : 2-9 Or : 55.7k-64.3k Dragons : 3-2 Barons : 0-1