Récapitulatif de la journée Disney + et producteur Nate Moore

Van, Charles et Joanna se joignent pour former The House of Midnight pour récapituler toutes les plus grandes nouvelles et annonces de Disney + Day (04:14). Ils détaillent également les dernières nouvelles de Marvel, notamment Hawkeye, Moon Knight, She Hulk et bien plus encore (25:41). Plus tard, Charles et Van s’assoient avec le producteur de MCU Nate Moore, qui révèle des nouvelles exclusives concernant Eternals, Blade et l’avenir de T’Challa dans le MCU (67:30).

Hôtes : Van Lathan, Charles Holmes et Joanna Robinson

Invité : Nate Moore

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple