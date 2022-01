Récapitulatif de la première de ‘The Bachelor’: Clayton établit un nouveau record

Le Bachelor est toujours d’actualité de nos jours. La dernière saison de The Bachelorette s’est terminée il y a moins de deux semaines, et nous avons maintenant une nouvelle saison de The Bachelor, et une nouvelle saison commencera à tourner dans quelques semaines. Le nouveau célibataire est Clayton, un gars du Midwest d’une petite ville qui a été brièvement signé sur une liste de la NFL en tant qu’ailier rapproché, bien qu’il n’ait joué dans aucun match – veuillez ne pas le confondre avec Colton, le célibataire d’il y a trois saisons , qui était un gars du Midwest d’une petite ville qui a été brièvement signé sur une liste de la NFL en tant que secondeur, bien qu’il n’ait joué dans aucun match. Les célibataires et les célibataires avaient l’habitude d’être choisis parce qu’ils avaient des arcs narratifs importants et émotionnels au cours des saisons précédentes de The Bachelor et The Bachelorette, mais Clayton semble avoir été sélectionné en partie parce qu’il était disponible pour filmer après avoir été largué tôt au cours de la dernière période. il y a deux semaines la saison de The Bachelorette.

La nouvelle a éclaté que Clayton était le prochain célibataire avant même que sa saison ne soit diffusée, et il a ensuite joué un rôle incroyablement minuscule dans l’histoire de Michelle. Lors de la première, Clayton plaisante en disant qu’il a reçu « huit minutes » de temps d’écran sur sa saison, mais pense qu’il a été sélectionné parce qu’il « croit en ce processus plus que quiconque ». Et qui ne croirait pas au processus après six semaines éclair sans tomber amoureux de quelqu’un ?

Il semble qu’au lieu de s’appuyer sur les relations antérieures des fans, The Bachelor préférerait avoir une ardoise vierge.

Cette saison est également censée représenter une ardoise vierge pour le spectacle lui-même. La plupart des promos de l’émission étaient axées sur le retour au Bachelor Mansion, une vaste villa de style espagnol dans les collines au nord de Malibu que l’émission avait abandonnée au cours des quatre dernières saisons en raison des protocoles COVID. Et il y a un nouvel hôte : Jesse Palmer, un autre ancien joueur de football qui était le célibataire en 2004. Palmer remplace Chris Harrison, qui n’avait pas réalisé à quel point il était remplaçable. Palmer fait rapidement remarquer qu’il s’est entraîné à appeler les choses « dramatiques », tout comme Harrison l’a fait.

Palmer commence en notant que « J’étais le célibataire, mais maintenant je suis un homme marié et heureux ». Il n’est pas marié à la femme qu’il a choisie pour The Bachelor, mais cela n’a jamais été le but. Palmer dit qu’il peut ressentir l’énergie parce que « tant d’hommes et de femmes ont rencontré leurs âmes sœurs ici même à cet endroit ». Citation nécessaire – un seul des 24 premiers célibataires est toujours avec la personne qu’ils ont choisie pour Le célibataire. Palmer dit qu’il n’a jamais rencontré Clayton auparavant, mais note que Clayton est « l’un des hommes les plus sincères qui ait jamais participé à cette émission », ce qui est une chose assez incroyable à dire à propos de quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré.

C’est censé être réconfortant de regarder la première de The Bachelor deux semaines seulement après la finale de The Bachelorette. Tout est différent, mais familier : nous pourrons toujours regarder un Handsome Hosting Robot se tenir devant le Bachelor Mansion et présenter une extrémité étroite adjacente à la NFL dans son voyage amoureux. Le Bachelor est toujours d’actualité de nos jours, et rien ne peut l’arrêter.

Meilleur concurrent : Claire

La première de The Bachelor est toujours amusante, car elle implique des gens qui pleurent sur une personne qu’ils viennent de rencontrer. Peu importe qui est le célibataire ou ce qu’il dit, les candidats perdront la tête en disant qu’il est le plus grand homme vivant. Par exemple : à un moment donné, Clayton a prononcé un discours d’introduction dans lequel il a essentiellement dit qu’il pensait que les femmes étaient belles et qu’il était excité. si attachant !

C’est pourquoi j’ai vraiment apprécié que l’épisode de lundi soir présentait ce qui est probablement un Bachelor First: un candidat qui a rencontré le Bachelor, a passé du temps seul avec lui et n’était juste pas très intéressé par lui. Notre héroïne de la semaine est Claire, dont le titre du poste est répertorié comme « tanneur par pulvérisation », bien qu’il ne soit pas clair si elle est une professionnelle du bronzage par pulvérisation ou simplement une passionnée de bronzage par pulvérisation. (Vous pouvez dire si quelqu’un est expulsé le premier soir s’il a un titre embarrassant.

Après que Claire ait dit qu’elle aime le football, elle conduit Clayton vers un « hayon ». Ils jouent du cornhole et Claire gagne. Ils parlent football – Clayton déclare qu’il est un fan des Oakland Raiders, ce qui est regrettable, car cette équipe n’existe plus. Et ils mangent des ailes – Clayton exprime sa préférence pour la batterie, ce qui fonctionne pour Claire parce que « cela signifie que lorsque nous sortons, vous pouvez prendre les merdes et moi les appartements ». Il convient également de noter que Claire est clairement ivre et bredouillant ses mots tout le temps. Clairement, cette femme règne.

Finalement, ils sont interrompus par Mara et Clayton ne peut maladroitement pas décider d’aller avec Mara ou de rester avec Claire. Elle lui dit qu’il peut partir avec Mara, et à partir de ce moment-là, elle n’a plus un mot gentil à dire sur Clayton. Elle n’aimait pas son fandom des Raiders, n’aimait pas ses préférences en matière d’ailes et n’aimait pas la façon dont il gaffait lorsqu’il était présenté avec deux femmes. Lorsque Claire revient avec le reste des concurrents, elle est particulièrement peu enthousiaste. Elle dit qu’elle n’aimait pas l’ambiance de Clayton, qu’il était « trop ​​gentil » et qu’elle n’était pas intéressée à être avec « la chérie de l’Amérique ». À un moment donné, elle dit qu’elle déteste Clayton. Finalement, Clayton entend parler des commentaires de Claire et il la chasse du spectacle.

Personne ne se présente jamais, rencontre le célibataire et dit qu’il n’aime tout simplement pas le gars. Ce n’est pas seulement parce que le célibataire est un gars vraiment sexy, bien qu’il le soit, et cela aide. C’est parce que le simple fait de faire semblant d’aimer le baccalauréat vous aide à rester dans la série, ce qui signifie que vous pouvez gagner des abonnés Instagram et faire des voyages sympas à travers le monde. Même les personnes qui ne vibrent clairement pas avec le célibataire se battent généralement pour rester. Le bronzage de Claire est peut-être faux, mais son incapacité à cacher son désintérêt pour Clayton était l’une des choses les plus réelles que nous ayons vues dans cette émission.

Gimmicks d’introduction les plus notables : Kate et Sarah

Il n’y a pas de meilleur moyen pour que le célibataire se souvienne de vous qu’un gimmick d’introduction amusant ! (Eh bien, je suppose que vous pourriez être vraiment sexy. En fait, je pense que c’est probablement une meilleure méthode. Mais les gimmicks d’introduction fonctionnent aussi.)

Cela dit, les entrées de cette année étaient assez apprivoisées. Beaucoup de femmes ont dit à Clayton qu’il était grand. Il y a eu beaucoup de mauvaises blagues – Mara a dit à Clayton qu’elle était « sauce et épicée comme une sauce marinara » d’une manière qui me fait me demander si elle sait comment « marinara » est épelé et quel goût a la sauce marinara.

Mais j’aimerais souligner mon moins préféré et mes entrées préférées dans la Parade of Gimmicks de cette année. Le pire était Kate, qui a demandé à Clayton de « tenir ses pincements » et lui a ensuite présenté deux bouteilles d’alcool d’avion. Clayton a pris son coup et a reculé, en disant « ça donne un petit coup de pied à ça » – pas de merde, mec, c’est tout droit Jack Daniel’s. (Pour mémoire : Clayton n’a pas terminé son tir – on a montré plus tard Kate tenant toujours les pincements à moitié pleins.) L’intro de Kate était à la fois bon marché et un gaspillage d’argent – ​​l’alcool est gratuit à l’intérieur du Bachelor Mansion !

Et la gagnante était Sarah, qui a décidé de célébrer littéralement son entrée dans le style de vie de la télé-réalité en fracassant une imprimante avec une batte de baseball à la Office Space. Sarah a expliqué qu’elle avait un mauvais travail lorsqu’elle a décidé de participer à l’émission, mais maintenant c’est fini. Et Clayton a un travail dans la vente d’appareils orthopédiques qu’il peut désormais probablement abandonner. C’est en fait une explication assez succincte de la façon dont leur carrière se déroulera maintenant – ce sont des stars de Bachelor maintenant! Au revoir la bureautique, bonjour les publications IG sponsorisées !

Sortie la plus triste : Jane

Vingt-deux femmes ont reçu des roses lundi soir et deux ont démissionné, ce qui signifie que sept sont rentrées chez elles après une seule soirée de télé-réalité. J’aime toujours célébrer ces candidats dont le temps sous les projecteurs de la télé-réalité a été tragiquement écourté par un homme qui pensait que les autres femmes étaient plus sexy.

Daria, une étudiante en droit de Yale, qui se serait installée en sortant avec Clayton. Hailey, qui a demandé à Clayton d’ouvrir un pot de cornichons pour elle ; cela m’aurait conquis, règle des cornichons. Lindsay D., une ancienne gagnante de Miss Teen America, dont le départ a marqué un rare camouflet de première nuit pour une reine de reconstitution historique. Ivana, qui a refusé de parler à Clayton pour préserver son mystère, une stratégie qui semble s’être retournée contre elle. Rianna, qui n’a jamais prononcé son nom devant la caméra et je dois donc supposer qu’il se prononce « Rihanna ». Samantha, qui s’est présentée dans un bain moussant et a reçu la redoutable boîte noire de censure du baccalauréat sur son bas de bikini même si elle semble avoir été vêtue de manière appropriée.

Mais la femme pour laquelle je me sens le plus triste est Jane, qui s’est arrêtée dans une voiture ancienne parce qu’elle a 33 ans. Lorsqu’elle l’a abordé avec Clayton, les producteurs de Bachelor ont mis en lumière son âge sur son chyron et ont joué un son de cloche qui sonnait fort, afin que tous ceux qui regardaient connaissaient la grande honte de son âge. Trente-trois ans, ce n’est pas si vieux, même selon les normes du Bachelor – nous avons récemment eu un Bachelorette de 39 ans, et il y a quatre candidats de 32 ans cette saison qui n’ont pas été éliminés. Mais le spectacle donnait l’impression qu’elle approchait de la mort et la comparait littéralement à une vieille voiture qui avait besoin d’un entretien supplémentaire et qui ne devrait être conduite que lors d’occasions spéciales. Peut-être qu’elle pourra entrer dans la nouvelle édition senior de The Bachelor.

L’histoire la moins intéressante : Salley

Normalement, la première de la saison de The Bachelor se précipite pour nous présenter les 30 candidats. Mais lundi soir, cela a été retardé afin que nous puissions passer une bonne partie du temps avec Salley.

Salley était apparemment fiancée avant de s’engager à apparaître dans The Bachelor – en fait, son mariage devait avoir lieu le tout premier jour du tournage. Certains pourraient voir cela comme le signe qu’un nouveau voyage commençait, mais Salley était toujours émotionnellement pris dans son ancienne relation et a décidé qu’elle ne pouvait pas être dans la série. C’est bien, et tout à fait compréhensible ! Mais pour une raison quelconque, Salley a décidé qu’elle devait dire au revoir à Clayton… le gars qu’elle n’avait jamais rencontré auparavant. (Il est possible que cette décision ait été prise pour elle par un producteur.)

Comme ils ne s’étaient jamais rencontrés auparavant, Salley et Clayton n’avaient visiblement rien à se dire. Clayton a insisté sur le fait qu’il ressentait un lien fort avec Salley, et je ne le blâme pas – une personne sexy était apparue devant lui, et il n’était pas encore en mode célibataire, alors qu’il est possible de rejeter les personnes sexy qui apparaissent soudainement . Clayton a même décidé de lui offrir une rose dans le but de la convaincre de rester, mais elle l’a rejetée. (Oui, entre Salley et Claire, Clayton a été largué deux fois la toute première nuit de sa saison, ce qui doit être un record de licence.)

L’ensemble de l’effort a semblé être une perte de temps pour toutes les personnes impliquées. Salley n’avait aucun lien émotionnel avec Clayton ; Clayton a fini par être confus parce qu’une femme qu’il n’avait jamais rencontrée l’a rejeté. On ne sait pas non plus pourquoi nous, les téléspectateurs, étions censés avoir un lien émotionnel avec l’une ou l’autre des deux personnes qui ne s’étaient jamais rencontrées et que nous n’avions jamais vues auparavant. Il s’avère que ce n’est pas intéressant de voir des gens rompre s’ils n’ont pas de relation au départ. La prochaine fois que quelqu’un voudra quitter le spectacle avant qu’il ne commence, laissez-le faire !

