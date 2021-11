Après une semaine de congé, Bill Simmons est rejoint par Joe House pour discuter de la saison 11, épisode 4 de Curb Your Enthusiasm. Ils parlent de golf avec des rabbins, d’amour pour la pastèque, de leurs MVP avec et sans casting, et de leur note pour l’épisode.

Hôtes : Bill Simmons et Joe House

Producteur associé : Stefan Anderson

