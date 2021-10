Récapitulatif de la saison 2 de la succession : chronologie des moments clés, y compris le scandale

Vous ne vous souvenez pas de ce qui s’est passé dans la saison 2 ? Nous avons ce qu’il vous faut (Photo : HBO)

La saison 3 de Succession n’est plus qu’à quelques heures du lancement et, naturellement, nous avons créé ce récapitulatif utile sur tous les points principaux du chapitre précédent pour vous aider à vous rafraîchir la mémoire.

Le drame de HBO qui suit le milliardaire Logan Roy et le combat de ses enfants pour être nommé successeur de son empire commercial est devenu l’une des émissions les plus acclamées depuis son arrivée en 2018.

Le prochain épisode, qui voit le retour de Brian Cox, démarre immédiatement après les événements de la finale de la série deux.

« Après son presseur de bombe, un juste Kendall se démène pour trouver une base d’opérations, tandis que l’équipe de Logan cherche un refuge », taquine le synopsis de l’épisode un.

Vous ne vous souvenez pas de ce qui s’est passé dans la deuxième série ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous.

Récapitulatif de la saison 2 de Succession

La saison 2 commence avec Kendall quittant la cure de désintoxication en Islande

À peine 48 heures après le début de son séjour, Kendall est appelé pour faire une déclaration publique concernant sa décision de renoncer à son rôle dans l’OPA hostile. Kendall a pour instruction de simplement dire: « J’ai vu leur plan et le plan de mon père était meilleur. » Il suit le plan, Logan déclarant que c’est la première chose qu’il a bien fait. Le conseiller financier de Logan, Jamie Laird, lui suggère alors de vendre l’entreprise et de nommer son successeur.

Logan nomme en privé Shiv comme son successeur

Logan demande à Shiv de venir et d’être le prochain directeur général à huis clos lors d’un voyage en famille dans leur maison des Hamptons. Le poste est offert lorsque Logan est incapable d’obtenir une opinion honnête de ses enfants sur l’opportunité de vendre l’entreprise. En conséquence, il fait rencontrer chacun de ses enfants individuellement dans son bureau. Shiv est impatient de saisir l’opportunité mais ne la révèle pas à Tom. Au lieu de cela, elle lui dit qu’il a été promu au poste de président de Global Broadcast News d’ATN.

CONNOR POUR LE PRÉSIDENT

Connor joue avec l’idée de se présenter pour devenir président des États-Unis.

La bataille pour PGM commence

Logan décide qu’il veut acquérir son rival médiatique Pierce Global Media (PGM) contre l’avis de son entourage. Pendant le dîner, il découvre que PGM est déjà au courant de ses plans et soumet Greg, Tom et Karl à un jeu scandaleux de Boar on the Floor jusqu’à ce que la source soit révélée. Kendall découvre que c’est Roman qui a contacté PGM, bien que Roman insiste sur le fait qu’il l’a fait pour aider à conclure l’accord. Logan et Kendall rencontrent Rhea, la PDG de PGM, qui relaie le désintérêt de la famille Pierce à vendre leur entreprise. Les Roy offrent 24 milliards de dollars à l’entreprise, ce qui suscite l’intérêt du propriétaire, Nan.

Les roys rencontrent les pierces

Les Roy passent un week-end avec les Pierce dans leur domaine familial. La conversation entre les deux familles devient de plus en plus tendue pendant le dîner, Nan demandant à Logan qui le remplacera en tant que PDG. Lorsque Logan refuse de répondre, Shiv annonce à la salle qu’elle a été choisie. Le lendemain matin, Nan accepte de vendre PGM aux Roys à condition que Shiv soit nommé successeur de Logan le jour de la fusion. Logan refuse et annule l’affaire. Cependant, il reçoit un appel peu de temps après avoir déclaré que les Pierce avaient changé d’avis.

le scandale des croisières dévoilé

Les Roys apprennent que le New York Magazine a écrit un article sur la compagnie de croisière de la compagnie. Kendall, Roman et Shiv montent sur scène pour une table ronde prévue, mais offrent des réponses contradictoires aux questions sur le scandale. Shiv choque le public lorsqu’elle fait des remarques suggérant apparemment que Logan devrait démissionner de l’entreprise. Une dispute s’ensuit après l’événement, au cours de laquelle Logan frappe Roman. Nan décide d’annuler l’accord PGM et licencie Rhea pour l’avoir trahie et s’être rangée du côté de Logan.

Rhea est nommé successeur de Logan

Réalisant que Rhea portera le fardeau du scandale en tant que PDG, Shiv donne à Logan son approbation pour nommer Rhea comme son successeur. Logan et Kendall témoignent plus tard dans le scandale des croisières, Logan rejetant la faute sur Kendall. Après l’audience, Rhea dit à Logan qu’elle ne veut plus être PDG. Logan dit à Shiv qu’un « sacrifice de sang » devra être fait pour apaiser les actionnaires de l’entreprise

Logan met le blâme sur Kendall

Logan rassemble son entourage où il révèle que quelqu’un devra prendre la responsabilité du scandale des navires de croisière. Shiv propose Tom mais Logan choisit Kendall. Vous êtes de l’autre côté du nettoyage, lui dit Logan. « L’optique a du sens et maintenant vous êtes le visage. Vous n’êtes pas un tueur. Vous devez être un tueur.

Kendall prend logan vers le bas

Kendall assiste à un point de presse où il est présumé qu’il prendra le rap. Cependant, dans une tournure toute-puissante, il rejette plutôt la faute sur son père. « La vérité est que mon père est une présence maligne, un tyran et un menteur. C’est le jour où son règne prend fin. Logan regarde les scènes et le générique de fin se déroule.

