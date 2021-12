Récapitulatif de la semaine 16 : les factures font une déclaration et quelle est la qualité des Bengals et des Colts ?

Kevin, Nora et Steven commencent le podcast en disséquant l’impressionnante victoire des Bills de Buffalo sur les Patriots et comment cela change le récit pour les deux équipes avant les éliminatoires. Ensuite, ils discutent de la victoire surprise des Texans contre les Chargers (13:28) et de la victoire décisive des Bengals contre une équipe des Ravens épuisée qui a dépassé le point de non-retour (23:00). Ensuite, ils discutent de l’apparence des Bengals (29:00) et des Colts (37:19) dans l’image des séries éliminatoires de l’AFC, répondent aux questions des auditeurs (44:46) et bien plus encore.

Hôtes : Kevin Clark, Nora Princiotti et Steven Ruiz

Producteur : Arjuna Ramgopal

Producteur associé : Chris Sutton

