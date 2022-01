Récapitulatif de la semaine 17: Bucs Done With Antonio Brown, Bengals Clinch AFC North

Kevin et Nora sont rejoints par Steven Ruiz pour discuter de la décision d’Antonio Brown de quitter le stade au milieu de la victoire des Bucs sur les Jets (1:36). Ils parlent également de la grande victoire de Cincinnati sur les Chiefs (13:34), des Raiders battant les Colts sur la route, de leurs affrontements potentiels préférés en séries éliminatoires (59:06), et plus encore.

Hôtes : Kevin Clark et Nora Princiotti

Invité : Steven Ruiz

Assistant de production : Isaiah Blakely

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

