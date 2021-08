Récapitulatif de l’épisode 1 de la saison 11 de The Walking Dead : peu de surprises, moins de réponses

À propos de cet épisode

– Épisode 1 (sur 24), ‘Acheron : Partie I’

– Écrit par Angela Kang et Jim Barnes

– Réalisé par Kevin Dowling

??

Spoilers pour The Walking Dead saison 11 épisode 1 suivre.

Cela a été long à venir, et c’est tout. “Le début de la fin”, lit le slogan de la saison 11. Plus d’une décennie s’est écoulée depuis que nous avons vu pour la première fois Rick Grimes se réveiller au milieu de l’apocalypse, et maintenant les rideaux commencent à se fermer sur ce spectacle primé.

Malgré la baisse constante du nombre de téléspectateurs depuis plusieurs saisons maintenant et quelques périodes désastreuses de rythme et de caractérisation tout au long, même les plus grands critiques de The Walking Dead devraient convenir que la longue durée de la série est remarquable. Après avoir regardé cet épisode d’ouverture, ‘Acheron: Part I’, il est difficile de dire si cette dernière saison a encore un peu plus de vie, car elle se prépare enfin à quitter le devant de la scène.

Nous reprenons peu de temps après la fin de la saison dernière, suivant les différents résidents d’Alexandrie alors qu’ils se remettent de la guerre des murmures, et rencontrons de nouveaux groupes de survivants avec des amis et des ennemis potentiels. Les choses sont à un stade précaire pour notre équipe hétéroclite. Les ressources sont faibles, les tensions sont élevées. Vous avez déjà entendu tout cela – c’est la même structure narrative éprouvée que nous avons vue dans The Walking Dead depuis l’arc de la première saison il y a plus de dix ans.

Malgré la configuration de l’histoire prévisible, les personnages se comportent en fait de manière surprenante dans cet épisode.

Maggie contre Negan

Le méchant Negan s’est transformé en un allié étroitement surveillé, alors qu’il guide les Alexandrins à travers un chemin de fer souterrain jusqu’à la colonie saccagée du directeur pour se ravitailler. Bien que clairement indésirable, on fait confiance à Negan pour diriger les personnes qu’il a autrefois terrorisées en dit long sur la façon dont les choses ont changé.

Les choses n’ont pas changé, bien sûr, pour Maggie.

Alors que Negan commençait son arc de «rédemption», Maggie avait quitté le groupe pour élever son fils après avoir tué le mari de Maggie, Glenn et leurs amis dans un spectacle sanglant. Curieusement, elle lui a gardé rancune. Son retour ramène cette tension avec Negan, et cela semble être le véritable conflit interne à venir avec notre groupe, au point où ils se tuent presque chacun dans cet épisode.

Votre loyauté envers Maggie en tant que spectateur et l’humanisation récente de Negan rendent difficile l’enracinement de l’un par rapport à l’autre – c’est un peu comme lorsque vos amis se disputent, et vous ne voulez pas prendre parti parce qu’ils font tous les deux bons points. Bien que ce conflit implique plus de morts-vivants et de fusillades que les querelles de vos amis, nous parions.

Pendant ce temps, un autre détachement d’Alexandrie cherchant de l’aide atteint enfin une communauté de survivants. Cette histoire se construit depuis qu’Eugene a entendu une femme mystérieuse, Stéphanie, sur une radio amateur et leur relation en développement est devenue un point central de l’intrigue la saison précédente.

Être enchaîné tout ce temps sans vraies réponses a été grinçant, alors vous penseriez que nous obtiendrions une clôture dans cette nouvelle saison, n’est-ce pas? Malheureusement, ce n’est pas encore le cas.

À leur arrivée, Eugene et le groupe sont enfermés et interrogés par la communauté de Stéphanie, un groupe appelé Commonwealth. C’est une faction militarisée et les personnages principaux doivent faire leurs preuves auprès de leurs ravisseurs. Après le traitement brutal qu’ils reçoivent, le groupe essaie de partir, avant que Yumiko découvre que sa sœur pourrait être parmi eux et souhaite rester. Forcément nos protagonistes et le Commonwealth vont se prendre la tête, avant de trouver des raisons de se faire confiance.

C’est un arc familier pour The Walking Dead à ce stade, et pourtant nous ne pouvons pas détourner le regard. Même si le spectacle marche et parle comme il l’a toujours fait, le chemin qu’il emprunte trouve des moyens d’être inattendu et engageant.

Comme il s’agit du premier épisode d’un en deux parties, il nous reste la moitié de l’histoire et de nombreuses questions encore en suspens. Il y a des indications sur l’évolution des choses pour la première partie de la saison, au moins, en mettant l’accent sur le conflit de Maggie et Negan, la menace continue des Reapers (non visible dans cet épisode) et la méfiance autour de l’alliance du Commonwealth.

Cela n’a rien d’extraordinaire, mais avec la fin de la série, on a l’impression de jouer la sécurité alors que nous devrions voir quelque chose de plus grand se mettre en place. Là encore, nous avons vu des émissions de haut niveau prendre un virage à gauche au cours de leurs dernières saisons auparavant, et cela s’est rarement bien passé (voici vous regarde, Jon Snow).

The Walking Dead est toujours sur le point de nous offrir un drame tendu et humain ou un festival gore total. Les scénaristes semblent viser une conclusion éprouvée avec la saison 11, mais cette sécurité ne convient pas nécessairement. Nous devrons simplement voir ce qui change – le cas échéant – avec la deuxième partie de l’ouverture de la semaine prochaine.

Les meilleures offres Disney+ et forfaits du jour

Verdict:

The Walking Dead a toujours une magie unique, toutes ces années plus tard. Mais malgré les efforts toujours fantastiques des acteurs de la série, les mêmes problèmes continuent de tourmenter la série, tels qu’un mauvais éclairage, un mauvais mixage des dialogues et les zombies se sentant rarement aussi menaçants.

En ce qui concerne l’histoire et les personnages, cette première partie ressemble plus à la même chose, pour le meilleur ou pour le pire. S’il y a une grande vision prévue pour cette dernière saison, nous n’en avons pas vraiment vu assez dans cet épisode pour nous enthousiasmer énormément pour ce qui va arriver.

Faits morts

Le nom de l’épisode, « Acheron », fait référence à la « rivière du malheur » de la mythologie grecque, la principale rivière à partir de laquelle les morts sont transportés dans le monde souterrain. Cet épisode était disponible pour la première fois en streaming sur AMC Plus le 15 août 2021 , une semaine plus tôt que la diffusion générale. Le groupe du Commonwealth rencontré par les personnages principaux est le plus grand groupe de survivants jamais rencontré dans la série. Leur homologue de bande dessinée compte 50 000 personnes. Le chemin de fer souterrain dans lequel le groupe de Maggie entre semble être le métro de Washington, à une station fictive appelée « Pyron ». L’itinéraire de train fourni par Negan est fidèle aux lignes de métro réelles, ce qui implique que le camp Reaper se trouve quelque part autour de la frontière de la Virginie, de Washington et du Maryland. Une grande partie de la section du tunnel ferroviaire de l’épisode riffs thématiquement sur l’idée de «Acheron». Le tunnel est inondé périodiquement, le wagon apparaît comme un bateau sur lequel les personnages doivent monter et les corps ensachés sont disposés comme des morts dérivant vers les enfers.

La saison 11 de Walking Dead est diffusée sur AMC aux États-Unis tous les dimanches et sort chaque semaine sur Disney Plus au Royaume-Uni chaque lundi.