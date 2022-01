Chris Ryan et Ryen Russillo se mettent en selle pour briser la finale de la saison du drame Paramount + Yellowstone. Ils discutent du développement de Jimmy tout au long de la saison, expliquent pourquoi certaines intrigues semblent incomplètes et partagent ce qu’ils espèrent voir de la série à l’avenir. De plus, ils donnent leur avis sur l’émission précédente, 1883.

Hôtes : Chris Ryan et Ryen Russillo

Producteur associé : Mike Wargon

S’abonner: Spotify