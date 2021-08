Récapitulatif de l’épisode 2 de la saison 11 de The Walking Dead : le gros coup d’envoi dont nous avions besoin

À propos de cet épisode

– Épisode 2 (sur 24), ‘Acheron : Partie II’

– Écrit par Angela Kang et Jim Barnes

– Réalisé par Kevin Dowling

Spoilers pour The Walking Dead saison 11 épisode 2 suivre.

On est instantanément dans l’action dans cette deuxième partie de l’ouverture de la saison. Pris au piège dans un wagon alors qu’ils se dirigent vers Meridian, le groupe de Maggie est surpassé par les morts-vivants et décide de continuer, malgré sa perte. À la fin du dernier épisode, Maggie avait du mal à s’échapper dans le train et Negan la laissait mourir. Alors que le groupe commençait à accepter de la perdre, elle en ressort saine et sauve. Les personnages principaux ne meurent pas facilement dans The Walking Dead.

Tout le monde apprend la vérité et est prêt à tuer Negan, mais ensuite Gage, un adolescent survivant qui avait déserté le groupe, revient brusquement. Il est coincé derrière une portière de wagon avec des marchettes sur sa queue. Alors que Negan et Alden tentent de l’ouvrir, Maggie les oblige finalement à laisser Gage mourir car ils ne peuvent pas affronter tous les marcheurs. Les créateurs veulent clairement ce reflet de Maggie contre Negan, où ces deux personnalités puissantes peuvent être méchantes lorsque la situation l’exige. C’est un moment délicat et bien exécuté qui les met au même niveau les uns que les autres.

Daryl, toujours le solitaire, est séparé du groupe alors qu’il poursuit Dog, s’approvisionnant auprès d’une communauté de tunnels abandonnée depuis longtemps. Il veille sur les détritus laissés derrière. Honnêtement, cela ressemble à du remplissage dans cet épisode. Il est censé montrer à quoi ressemble une communauté en conflit qui se déchire, mais puisque Daryl est l’un des personnages les plus anciens de la série, lui et le public n’ont pas besoin de le rappeler. Cette histoire parallèle est plus une excuse pour que Daryl sauve la situation, lorsqu’il fait littéralement exploser les marcheurs pour sauver le groupe de Maggie.

Faire monter les choses d’un cran

Pendant ce temps, ceux qui ont été capturés par le Commonwealth craignent que la tentative d’évasion ait été découverte, les laissant tous nerveux. Un par un, ils sont mystérieusement escortés pour « traitement ».

Ezekiel est pris en premier, probablement pour son explosion lors du dernier épisode. Yumiko se lève pour faire avancer leur admission, croyant que son frère fait partie de la population du Commonwealth. Elle part. La princesse arrive peu après, et nous nous retrouvons avec juste Eugène, isolé et terrifié.

Eugène est le moins équipé pour cette situation. Créer désespérément un shiv à utiliser contre des soldats armés d’armes à feu est le geste le plus stupide du personnage le plus intelligent de cet épisode. Quand il est inévitablement «traité» et invité à tout avouer pour voir ses amis, il laisse déchirer ses insécurités. C’est un moment vulnérable pour un personnage que nous avons vu avoir beaucoup de moments vulnérables dans le passé, mais cela semble assez honnête pour avoir un sens de toute façon.

Dans un moment d’incertitude, Eugène est emmené dans un autre wagon de train. Et il y a ce soulagement soudain, alors qu’il regarde ses amis, heureux de le voir. Et pour couronner le tout, Eugene obtient enfin une introduction en tête-à-tête avec Stéphanie. C’est doux.

Il y a ce vrai sentiment de joie et de sécurité qui est rare dans la série, où on a momentanément l’impression que tout va bien se passer. Ce n’est pas le cas, bien sûr, mais avoir la chance de respirer au milieu des pires moments de l’apocalypse est toujours un moment vraiment satisfaisant dans The Walking Dead.

L’épisode se termine avec le groupe de Maggie s’approchant d’Arbor Hills, un détour pour les fournitures nécessaires. En chemin, ils rencontrent des corps suspendus sur la route et se font soudain tirer dessus. La caméra passe à une douzaine de personnes masquées et cagoulées marchant d’un air menaçant : les Reapers. Jusqu’à présent, ils ont été une menace pour la plupart lointaine dans la série, mais clairement une menace réelle. Voir 10 autres membres de ce groupe est terrifiant pour les personnages. Cela dit, un groupe d’adultes portant des masques crâniens est beaucoup moins intimidant à l’ère de Slipknot et de Lordi.

Pourtant, ‘Acheron Part II’ livre là où la première partie ne l’a pas fait, concluant des intrigues qui se déroulent depuis un certain temps entre de grands joueurs comme Maggie et Negan, tout en nous préparant aux menaces potentielles des Moissonneurs et du Commonwealth. Cet épisode apporte des changements suffisamment importants dans le statu quo pour que nous nous retrouvions avec enthousiasme quant à la prochaine étape de ce voyage et effrayés par les personnages que nous pourrions perdre en cours de route.

C’est exactement ce que vous devriez ressentir lorsque vous regardez The Walking Dead – à chaque fois.

Verdict:

En conclusion de la première partie, cet épisode ressemble au véritable coup d’envoi de la saison dont nous avions besoin. La relation fragile de Maggie et Negan est un crochet intrigant sans être le seul objectif de la série, tandis que le groupe d’Eugene se sent si personnellement investi dans le mystérieux Commonwealth, leurs réactions à tout finissent par être émotionnellement convaincantes. À qui les personnages font confiance est au cœur de tout ce conflit captivant, et cela représente le spectacle près de son meilleur. Pourtant, diviser les groupes de Maggie et Eugene en épisodes séparés aurait pu rendre la narration plus efficace pour cet ouvreur.

Faits morts

Angela Kang, la showrunner de la série, dit dans l’épisode Insider que la peinture murale que Daryl rencontre dans le tunnel dépeint un conflit de classe qui a eu lieu. Ceux qui étaient riches et couronnés dans l’ancien monde sont maintenant aussi impuissants que les autres dans le nouveau, qui les a finalement déchirés. Kang confirme que les corps ensachés du dernier épisode proviennent de la même communauté de tunnels ferroviaires qui s’est développée, non des faucheurs comme Negan le laisse entendre. Le lapin en peluche ramassé parmi les cadavres ensachés est montré sur une photo que Daryl trouve, tenue par une fille à côté de son frère présumé. une allusion à une citation de l’écrivain Robert Bolt ; « La mort vient pour nous tous ». Le groupe de Maggie se retrouve à « Degard East Market », une autre station fictive basée sur le vrai métro de Washington. La station la plus proche d’une station réelle est “Eastern Market”, bien qu’elle soit loin de l’endroit où le groupe se dirige soi-disant. Les corps pendus sur la route d’Arbor Hills sont suspendus par les pieds et n’apparaissent pas être zombifié. Dans l’Italie de la Renaissance, les traîtres et les voleurs étaient souvent pendus de la même manière. Nous savons que les faucheurs marquent les gens pour la mort, et il s’agit probablement de certaines de leurs victimes qui ont enfreint leurs lois, par exemple en violant leur territoire. La carte de tarot, le pendu, est également représentée de cette manière et représente souvent une nouvelle perspective. à de nouvelles choses. Cela pourrait symboliser que la propre vision du monde des Moissonneurs est en totale opposition avec les survivants, ou peut signifier que le groupe de Maggie doit affronter des choses qu’ils ont choisi d’ignorer à leur sujet avant les Moissonneurs.