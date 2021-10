Récapitulatif de l’épisode 2 de la succession : une boîte de beignets glacés de terreur

Dans un célèbre essai de 1919 sur Hamlet, TS Eliot a réintroduit le « corrélatif objectif », un concept littéraire auparavant obscur, dans le monde de la critique, le faisant monter en flèche vers une omniprésence critique au cours de la première moitié du 20e siècle.

D’une manière générale, le corrélatif objectif est lorsqu’un artiste utilise un symbole, une image ou un objet – ou une chaîne de tous ces éléments – pour créer un fort sentiment et une émotion. Eliot a déclaré qu’il pensait que Shakespeare n’avait pas utilisé le corrélatif objectif dans Hamlet parce que la pièce est tellement remplie de personnages principaux angoissés par ce qu’il ressent. En revanche, a écrit Eliot, Lady Macbeth est un bon exemple d’utilisation du corrélatif objectif – ce « putain de point » qu’elle ne peut pas sortir instantanément nous donne une idée de sa culpabilité profonde et insoluble.

Je pense que l’idée du corrélatif objectif repose un peu trop sur le fait que chaque membre du public lit chaque symbole de la même manière, alors que nous apportons tous nos propres émotions et pensées à l’œuvre d’art que nous examinons. Pourtant, c’est difficile nier que parfois, une seule image ou un seul objet peut avoir un poids émotionnel bien plus important que n’importe quel nombre de longs discours émotionnels.

Une image bien choisie – même la plus évidente à laquelle vous puissiez penser – peut nous pousser sournoisement dans une sorte d’état onirique, dépassant notre esprit conscient et s’enfonçant dans notre subconscient. Un discours engagera toujours l’esprit conscient et courra un plus grand risque de sonner faux.

Si vous voulez voir un bon exemple du corrélatif objectif à l’œuvre, il suffit de regarder « Mass in Time of War », le deuxième épisode de la troisième saison de Succession, qui présente une boîte de beignets trempés de terreur.

Tout dépend d’une boîte de beignets, glacés avec un glaçage sucré, assis sur une table blanche

Ce lit n’a pas l’air très confortable pour qu’un adulte puisse s’y allonger, mais qu’est-ce que j’en sais ? HBO

La scène : Kendall Roy (Jeremy Strong), qui a rompu de manière décisive avec son père, Logan (Brian Cox), lors d’une conférence de presse dans les derniers instants de la saison dernière, a passé les heures qui ont immédiatement suivi cette rupture à consolider son élan. Il embauche des personnes pour s’occuper de sa publicité et des questions juridiques. Il essaie de trouver des alliés au sein de Waystar-Royco, l’entreprise familiale.

Ce dont il a plus que tout besoin, cependant, c’est qu’au moins un de ses trois frères et sœurs – et idéalement tous les trois – sorte avec lui devant la presse et fasse une déclaration commune : Logan Roy n’est plus apte à servir dans aucun capacité et doit être remplacé.

Kendall a probablement raison. En proie au scandale et ébranlé par plusieurs crises à la fois, Logan serait probablement abattu à la tête de Waystar-Royco si ses quatre enfants disaient qu’il est incompétent.

Alors, un par un, Kendall invite ses frères et sœurs à se réunir dans l’appartement de son ex-femme. D’abord Shiv (Sarah Snook), puis Roman (Kieran Culkin), puis Connor (Alan Ruck) passent, prêts à sentir Kendall sortir. Ils ne reconnaîtront pas qu’ils écoutent ce qu’il a à dire. « Officiellement », ils se sont tous présentés comme des parties neutres ou même comme des alliés de Logan, prêts à espionner. (Roman sort tout de suite et dit que son objectif est de fouiner.) Mais tout de même, plus Kendall parle, plus vous pouvez les voir tous les trois considérer son argumentaire.

L’épisode n’a jamais eu aucun des personnages au point de suggérer qu’ils pensent que Kendall a raison. Mais nous, dans le public, pourrions nous demander si l’un des personnages se range discrètement du côté de Kendall. Pendant que je regardais, j’ai pensé qu’il était clair que Connor commençait à voir les choses à la manière de son frère, puis j’ai pensé que peut-être Shiv l’était aussi.

Cela n’a pas d’importance, car Logan se présente pour gâcher la fête.

Les frères et sœurs commencent à se chamailler sur la question la plus évidente de toutes : si Logan n’est pas à la tête de l’entreprise, lequel des enfants Roy devrait être ? Kendall, qui a fait cet énorme acte de foi potentiellement stupide, est presque sûr qu’il est le meilleur choix. Mais Shiv pense que ça devrait être elle, et peut-être qu’elle a raison. C’est elle qui est le moins entachée par les différents scandales qui traînent le patronyme Roy.

Ils quittent la chambre de la fille de Kendall (où ils ont eu leur confab), seulement pour trouver une boîte de beignets posée sur une table – envoyée avec la permission de leur père. Instantanément, la teneur de la scène change. Quel que soit l’élan de Kendall, il se dissipe complètement, et tout d’un coup, Logan est très présent dans la pièce avec ses enfants, même s’il n’est pas physiquement là. Les beignets ne sont que des beignets. Espérons qu’ils soient sucrés et délicieux. Mais pour les enfants Roy, ils sont aussi un rappel subtil de leur père : « Ah, ah, ah ! semble dire un spectral Logan en agitant le doigt. « Je te surveille toujours. »

Les autres frères et sœurs Roy abandonnent Kendall à ce moment-là, choisissant de se ranger du côté de leur père. Désespérée, Kendall se lance dans une tirade qui ne fait qu’empirer la situation et implique que Shiv n’est allé aussi loin qu’elle l’a fait parce qu’elle est une femme et parce qu’elle a reçu le pouvoir par pitié. (Comme la plupart des choses que Kendall dit dans cet épisode, ce n’est pas faux, mais c’est aussi a) pas très gentil et b) pas à 100% non plus.)

Ensuite, tout le monde sauf Kendall est parti, et il n’a aucune idée pourquoi une boîte de beignets semble avoir complètement déjoué ses plans.

Comment les frères et sœurs Roy illustrent différentes expériences de survivants d’abus parentaux lorsqu’ils sont soudainement confrontés à un rappel de cet abus (alias beignets)

Roman reste assez peu convaincu par toute l’affaire. HBO

Au cours des deux premiers épisodes de la saison trois, Kendall a agi de manière atypiquement maniaque. Les deux premières saisons de Succession présentaient, respectivement, un Kendall qui tentait de se frayer un chemin à travers la force brute et un Kendall qui avait été broyé dans la terre sous le talon de son père. Au cours de la troisième saison, il fait la course, débite un langage de justice sociale et déclare que son père est tout simplement le pire.

Il a le zèle d’un religieux converti parce que, d’une certaine manière, c’est un religieux converti. Il a réévalué les faussetés avec lesquelles il a été élevé et en est venu à découvrir un principe fondamental de l’univers : son père est tout simplement le pire. Cette nouvelle prise de conscience l’a rendu assez insupportable. Kendall, ayant vu la vérité sur un aspect spécifique de sa vie, pense maintenant qu’il voit la vérité sur tout, et, eh bien, il y a l’aspect religieux converti pour vous.

J’utilise les mots « converti religieux », mais le comportement de Kendall est également typique des personnes qui ont quitté les mouvements religieux fondamentalistes ou des personnes qui sont récemment apparues comme une sorte d’homosexualité ou des personnes dont les convictions politiques ne relèvent pas du traditionnel conservateur/libéral. dyade. Chaque fois que vous avez l’impression que vous seul avez compris un principe fondamental sur la façon dont le monde fonctionne, même si vous avez raison à 100 pour cent, vous courez le risque de vous convaincre que vous pouvez voir la vérité sur tout, et de devenir juste un peu insupportable à ceux qui vous entourent.

Les reportages que j’ai faits pour d’autres articles, non encore publiés, ont également informé comment je pensais à Kendall dans cet épisode, car cette dynamique se joue également souvent dans les familles où l’un ou les deux parents étaient violents. L’un des enfants a un moment, généralement à l’âge adulte mais parfois plus tôt, où le verre se brise, et ils réalisent soudainement que la façon dont ils ont été élevés n’était pas bien. Ils coupent souvent leurs parents. Mais quand ils essaient de le dire à leurs frères et sœurs, leurs frères et sœurs n’ont pas eu une révélation similaire.

Souvent, l’enfant qui s’est séparé de ses parents aura une certaine indépendance vis-à-vis de ses parents. Leurs frères et sœurs pourraient être plus dépendants financièrement ou émotionnellement de leurs parents. Cette disparité peut ouvrir une fracture entre les frères et sœurs, une qui peut commencer à ressembler à un combat pour savoir qui a raison sur la vraie nature de leurs parents. L’enfant qui sait qu’il a raison au sujet de l’abus (et a souvent raison à ce sujet) va pousser et pousser et pousser, mais les autres enfants ne sont tout simplement pas prêts à y aller. Des choses blessantes peuvent être dites et les relations sont gravement endommagées.

Succession explore ce scénario exact dans la saison trois. Kendall a tout à fait raison de dire que son père est une personne terrible, mais la façon dont il exprime cette idée est un frein actif pour ses frères et sœurs, qui sont toujours profondément pris au piège dans la toile de leur père. Il continue de les pousser un peu trop fort et un peu trop loin, et ils reviennent toujours.

Mais nous n’avons pas besoin qu’aucun des personnages le dise car les beignets, symbole austère de la terreur omniprésente de Logan Roy, expriment avec efficacité et élégance la peur que Logan inculque à ses enfants. À l’instant où ils remarquent la boîte de beignets dans la pièce, seul Kendall (qui, rappelez-vous, a vu à travers l’intimidation de son père) est capable de les identifier comme la tactique d’intimidation qu’ils sont. Ce ne sont que des beignets ! Ce n’est pas la présence physique et littérale de Logan Roy ! C’est un symbole, une image, un objet ! Le corrélatif objectif n’est jamais la chose réelle qu’il désigne, mais il vous fait ressentir cette chose (dans ce cas, redoutez) profondément.

Ainsi, les autres enfants commencent immédiatement à reculer devant le conflit dans lequel ils pensaient entrer. Ils sont hors de l’appartement. Ils sont de retour à Logan. Kendall comprend ce qui motive cette réponse, leur demandant avec incrédulité s’ils vont se laisser ébranler par une boîte de beignets. Mais ouais. Elles sont.

L’un des mouvements les plus intelligents de Succession est la façon dont il inverse une caractéristique commune du drame anti-héros – le personnage principal a toujours six longueurs d’avance – pour révéler comment le statut de «cerveau» peut masquer des tendances toxiques et abusives. Si cette histoire était racontée de manière moins critique du point de vue de Logan, la boîte de beignets serait présentée comme un brillant coup de maître, une façon d’intimider ses enfants pour qu’ils fassent ce qu’il veut sans voir le pied dans la pièce.

Logan n’est pas un cerveau, cependant. Il n’est qu’un tyran, et en l’absence de son amour, ses enfants ont été déformés par la peur. Kendall pense clairement qu’il s’est libéré de cette peur, mais il semble beaucoup plus probable qu’il ait juste peur. Il serait si facile de laisser la peur le submerger à nouveau, alors il doit continuer à avancer et à avancer. Shiv, Roman, Connor – ils sont tous toujours sous son emprise, et une fois que Logan fait connaître sa présence, ils s’y réengagent.

Alors que la saison trois de Succession continue de se dérouler, faites attention à la fréquence à laquelle les réalisateurs de la série incluent de nombreux acteurs de la distribution considérable de la série qui se cachent dans le même plan. Ces plans sont parsemés tout au long de « Mass in Time of War », et ils sont souvent utilisés pour contraster la façon dont les différents frères et sœurs Roy réagissent lorsque Logan est mentionné ou fait connaître sa présence via la pâtisserie. Certains d’entre eux reculent, certains d’entre eux se redressent un peu plus brusquement, certains d’entre eux se contentent de détourner le regard. Mais ils réagissent tous, souvent de manières très différentes.

Succession est une émission sur toutes les manières dont les abus déforment des générations entières de familles. Si ce n’était pas clair avant « Mass in Time of War », cela devrait l’être maintenant. Logan Roy n’a pas besoin d’être présent pour que ses enfants obéissent à ses ordres. Tout ce qu’il a à faire est d’envoyer un seul objet, symbole de son affection éternelle et profondément en colère. Alors quand cette boîte de beignets apparaît, c’est comme s’il était assis juste là.