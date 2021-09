Récapitulatif de l’épisode 3 de la saison 11 de The Walking Dead: plus de morts alors que les Reapers emménagent

À propos de cet épisode

– Épisode 3 (sur 24), ‘Chassé’

– Écrit par Vivian Tse

– Réalisé par Frederick EO Toye

??

Spoilers pour The Walking Dead saison 11 épisode 3 suivre.

Poursuivant l’embuscade des Reapers portant un masque dans l’épisode de la semaine dernière, le groupe impose une attaque rapide et cruelle contre le groupe de Maggie qui est ensanglanté alors qu’il tente de s’enfuir. Le conflit est rapide et brutal. Maggie est isolée dans la mêlée, lorsque les choses deviennent soudainement calmes.

Tout le monde est parti. Les choses sont étranges, désorientantes, et nous avons de nombreuses inconnues sur l’attaque, y compris qui est encore en vie à ce stade. Maggie s’échappe de la zone, mais est poursuivie. Les Reapers deviennent des méchants classiques des films d’horreur, s’ils étaient des commandos de sang-froid. À un moment donné, Maggie allume une lumière dans le noir et une tête de mort regarde derrière elle. Lorsqu’un autre est blessé, ils déploient des grenades comme s’ils étaient un joueur abattu dans Call of Duty. Ces mises en scène sont toutes destinées à distraire leurs ennemis, mais Maggie reste concentrée.

Le duo désespéré d’elle et de Negan est à nouveau le véhicule de l’épisode, alors qu’ils se rencontrent et recherchent leur groupe divisé. Alden est gravement coupé, mais il a de la chance. Deux des vieux amis de Maggie, Duncan et Cole, ne sortent pas du tout. Le bilan psychologique est clair pour Maggie, alors qu’elle rabaisse Duncan avant qu’il ne zombifie et promet de prendre soin d’Agatha. Au cours de la prochaine rencontre, Agatha est mordue et finalement envahie par les marcheurs, car Negan doit entraîner Maggie pour la sauver pendant qu’Agatha meurt. À part le meurtrier de son mari, tous ceux dont elle s’occupe sont morts ou portés disparus. Brutal.

Gabriel est un autre survivant que nous suivons dans cet épisode. Il chasse seul un Faucheur mourant. Le Faucheur demande à Gabriel de prier pour lui, mais Gabriel ne trouve pas la volonté de le faire et achève l’homme abattu. Gabriel a toujours été mis au défi dans sa moralité et sa foi dans ce monde nouveau et dur – cela a défini son arc dans The Walking Dead – et il a continué à devenir plus cynique face à ces événements. C’est triste de voir une bonne personne avoir le cœur froid, mais c’est tout à fait logique pour son personnage.

Ailleurs, à Alexandrie…

De retour à Alexandrie proprement dite, nous commençons à voir davantage la ville et les réparations en cours après l’invasion des Whisperers. Les murs sont érigés, les débris sont déblayés et les patrouilles se poursuivent. Il y a un sentiment de désespoir alors que la reprise commence. Le moral est très bas.

Nous voyons quelques scènes avec les enfants d’Alexandrie, dont Judith et Hershel, qui jouent à des jeux et mangent ensemble. Ils expliquent pourquoi les adultes leur disent ce qu’ils font, agissent comme ils le font et évoquent la nourriture étrange qu’ils ont dû manger. C’est le point de vue de personnes qui n’ont connu que l’après-apocalypse, et c’est un bon changement de rythme de les voir remettre en question leurs aînés et le monde dans lequel ils ont grandi. C’est humiliant de voir une atmosphère plus banale au milieu de tout cette intensité.

Cependant, l’accent est mis sur les femmes d’Alexandrie. Carol sort pour traquer leurs chevaux échappés, aidée par Magna, Kelly et Rosita. Toute l’ambiance de leur excursion ressemble plus à un western, avec un encerclement et un élevage de bétail au fur et à mesure qu’ils s’ouvrent les uns aux autres. L’esthétique occidentale a toujours été présente dans ce spectacle, mais rendue plus explicite ici, et c’est émotionnellement poignant car ils se réconfortent et s’écoutent. Il y a une vraie tendresse dans ces scènes, avec le doux soleil qui se couche derrière les chevaux au galop. Le moral est, pour l’instant, remonté à Alexandrie.

Bien sûr, c’est The Walking Dead, donc le bonheur vient avec un sacrifice. Alors que leur réserve de nourriture est décimée, Carol emporte un cheval, le couche, le calme et lui tranche la gorge au fur et à mesure que sa vie s’estompe. A travers ses larmes, l’allégorie semble évidente. Laisser l’un mourir pour sauver les autres est une décision qui doit parfois être prise, surtout dans cette série.

Cela mène parfaitement à la scène finale, où Maggie est forcée de quitter Alden dans une église abandonnée pendant qu’elle et Negan continuent vers la cache d’approvisionnement d’Arbor Hill. Elle dit que Negan est sans cœur, et la même personne qu’elle a laissée derrière, même s’il se ment sur le fait de changer. Cela montre vraiment comment elle résiste à toute sorte d’humanité ou de rédemption possible en lui. Ils s’éloignent ensemble, leur relation toujours aussi tendue.

Verdict:

Les Moissonneurs ont l’espace pour nous montrer de quoi ils sont faits, faisant allusion à la terreur et au conflit à venir. Même la toujours intrépide Carol a la chance d’être plus émotive et vulnérable que d’habitude dans cet épisode, avec beaucoup d’action émotionnelle et physique de Melissa McBride.

Nous pouvons même compléter l’éclairage souvent horrible pour changer – il brille vraiment dans les ténèbres et les couchers de soleil lumineux de l’épisode. La relation de Maggie et Negan est assez agréable, même si se concentrer sur elle pour un troisième épisode consécutif commence à diminuer mon intérêt, et il y a beaucoup d’autres personnages que nous pourrions explorer.

Quoi d’autre?

Le corps de marcheur brûlé que Negan trouve a un signe au-dessus d’eux disant “JUDAS”. C’est une allusion au Judas Iscariote biblique qui a trahi Jésus, faisant allusion à la personne brûlée étant quelqu’un qui a trahi les Moissonneurs. Le seul traître des Faucheurs actuellement suspecté est Leah, que nous avons rencontré pour la première fois dans l’épisode « Trouvez-moi », où Daryl s’est lié de manière romantique avec elle avant de disparaître. Les théories des fans la soupçonnent d’être une Faucheuse à cause de son passé militaire et de son tatouage. L’actrice de Leah, Lynn Collins, est de retour pour plusieurs épisodes de la saison 11 (y compris le suivant), ce qui rend le marcheur peu probable qu’il soit elle, à moins qu’elle ne revienne uniquement dans des séquences de flashback. Le centre commercial « Wellhaven Plaza » vers lequel court Maggie a été filmé au centre commercial Southlake à Morrow, en Géorgie. La Géorgie est l’état de tournage de The Walking Dead depuis le début de la série. Un plan à la fin de l’épisode montre un angle faible de Negan avec un pied de biche ensanglanté, alors que Maggie le regarde. Le tir reflète le même que celui utilisé lors de l’introduction de Negan, lorsqu’il tue Glen et Abraham. Au cours de la chasse aux chevaux, les personnages trouvent un cheval mort et rappellent « Boutons ». Buttons était un cheval qui est apparu dans « Forget » de la saison 5 et a également été blessé par des marcheurs, forçant le groupe à l’euthanasier.