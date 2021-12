Récapitulatif de l’épisode 4 de Hawkeye: le moment Black Widow que les fans attendaient

Clint a les yeux rivés sur la cible (Photo : Disney Plus/Marvel Studios)

Attention : spoilers à venir pour l’épisode 4 de Hawkeye.

Le cas curieux dans lequel Clint Barton (Jeremy Renner) s’est retrouvé empêtré continue de devenir plus complexe de jour en jour, alors que Kate Bishop (Hailee Steinfeld) refuse de quitter le côté d’Avenger en tant que partenaire autoproclamé.

Dans l’épisode 4 de Hawkeye sur Disney Plus, l’émission Marvel plonge plus profondément dans le passé de Clint en tant que Ronin, alors que Kate se rend compte que c’est lui qui est devenu l’assassin insaisissable.

Pendant ce temps, une mission pour récupérer une montre spéciale dans l’appartement de Maya Lopez (Alaqua Cox) tourne mal lorsqu’un combat avec Echo voit un nouveau personnage entrer dans le mix, sous la forme de Yelena Belova (Florence Pugh).

Le moment que les fans attendaient est enfin arrivé alors que Yelena affronte Kate – mais nous espérons désespérément qu’il y aura plus à venir.

Clint interroge Jack

Le futur beau-père de Kate, Jack Duquesne (Tony Dalton), est une figure mystérieuse depuis le début de la série, faisant allusion à ses éventuels problèmes financiers et à ses espoirs d’hériter d’une grosse somme d’argent.

Le fiancé d’Eleanor, Jack, se méfie depuis le début (Photo : Mary Cybulski/Disney Plus/Marvel Studios)

À la fin de l’épisode trois, Jack a menacé Clint avec l’une de ses nombreuses épées lorsqu’il a découvert l’Avenger comme un intrus dans sa propriété.

Alors que Jack, Clint, Kate et sa mère Eleanor (Vera Farmiga) ont échangé des politesses, après avoir fait quelques recherches, Clint découvre le lien de Jack avec la mafia des survêtements.

De plus, il aperçoit également la vieille épée de Ronin en la possession de Jack, qu’il parvient à sortir du penthouse.

Kate apporte la joie festive

Clint est un père de famille dans son essence, c’est pourquoi cette mission est particulièrement difficile pour lui.

Kate s’est avérée être une partenaire digne, même si Clint ne peut pas l’admettre (Photo : Disney Plus/Marvel Studios)

Tout ce qu’il veut, c’est rentrer chez lui pour fêter Noël avec sa femme et leurs trois enfants, mais il est pris à New York aux prises avec les répercussions de son ancienne vie de Ronin.

Kate arrive pour une gaieté légère, avec des pulls festifs, des films et un plan de match pour aller au fond de la connexion entre Ronin, la mafia des survêtements et les artefacts perdus des Avengers.

Il semble que Clint s’échauffe avec son protégé.

La montre Avengers est une bombe à retardement

Lorsque la mafia des survêtements a infiltré la vente aux enchères du marché noir au début du spectacle, elle était à la recherche d’une montre spéciale trouvée dans l’enceinte des Avengers, que Clint croyait avoir été détruite.

Les conséquences pourraient être graves s’ils ne récupèrent pas la montre (Photo : Chuck Zlotnick/Disney Plus/Marvel Studios)

À première vue, cela pourrait ressembler à un gadget élégant gracieuseté de Tony Stark (Robert Downey Jr)… mais il semble qu’il y ait plus que cela.

Clint explique à Kate que la montre est liée à l’identité d’une personne en particulier, allant jusqu’à s’introduire par effraction dans l’appartement de Maya pour la récupérer.

Au cours de leur bagarre avec Echo et Yelena, l’assassin de Black Widow semble voler la montre de Kate.

La star de Black Widow Yelena arrive

Les fans savent depuis longtemps que Yelena se présenterait à Hawkeye, acharnée à se venger de l’implication apparente de Clint dans la mort de sa sœur, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

Yelena veut venger la mort de sa sœur, Natasha (Photo : AP/Marvel Studios)

Ce moment est arrivé de manière passionnante, alors que Yelena démontre ses compétences de combat d’élite, tandis que Clint et Kate jettent les yeux sur elle pour la première fois.

Lorsque Yelena s’échappe, Clint dit à Kate que quelqu’un a envoyé un assassin Black Widow, soulignant la gravité de la situation.

Cependant, il ne se rend apparemment pas compte que cet assassin particulier de Black Widow est la sœur de son défunt meilleur ami, ce qui rend leur altercation beaucoup plus personnelle.

Hawkeye est disponible pour regarder sur Disney Plus avec de nouveaux épisodes publiés le mercredi.

