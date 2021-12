Récapitulatif de l’épisode 5 de « Hawkeye »: Salut au roi

« Eh bien, c’est le gars qui m’a inquiété pendant tout ce temps. Pivot central. »

Dans les derniers instants de « Ronin », le cinquième épisode de Hawkeye, le pire cauchemar de Clint Barton devient réalité. Avec des preuves photographiques granuleuses en main qui relient la mère de Kate Bishop au cerveau criminel au sommet de la mafia des survêtements, Clint prononce le surnom notoire de l’homme qu’il a fait de son mieux pour éviter, alors que le caïd du crime entre dans l’univers cinématographique Marvel enfin.

Au-delà du Kingpin révèle que les fans espéraient depuis que le mystérieux « Oncle » a été mentionné pour la première fois dans le troisième épisode de Hawkeye, l’avant-dernier volet de la saison regorge de moments majeurs pour la série et le MCU en général. Maya Lopez rencontre Ronin. Le rôle plus important d’Eleanor Bishop dans la grande image de la série est révélé. Pizza Dog manque juste d’avoir un vrai nom, mais il obtient encore plus de pizza. (Je commence à m’inquiéter pour son alimentation.) Et avec le violent jet d’une bouteille de Sriracha, une relation potentiellement emblématique commence après que Yelena Belova a fait irruption dans l’appartement croustillant de Kate pour se présenter officiellement :

Captures d’écran via Disney+

Mis à part le son de sa voix dans la scène d’ouverture, la regrettée Natasha Romanoff est absente de « Ronin », pourtant son influence est au cœur de celle-ci. Nous apprenons comment, à la suite des événements de Black Widow, Natasha a donné un but à sa sœur adoptive Yelena (sur laquelle nous reviendrons), et nous voyons également l’effet durable qu’elle a eu sur Clint. Il s’arrête même au mémorial de la bataille de New York – le site où lui et Natasha sont devenus Avengers – pour lui rendre hommage et le lui dire lui-même. « Vous deviez toujours gagner, n’est-ce pas ? » dit Clint en regardant une plaque qui porte le nom de Natasha, juste au-dessus du sien. « Et pour un stupide rocher orange. J’ai rejoué ça un million de fois dans ma tête, espérant un résultat différent. Mais je fais de mon mieux chaque jour pour gagner ce que tu m’as donné. Je veux juste dire que tu me manques. Et je suis tellement désolé pour ce que je suis sur le point de faire.

Avec le thème musical joué lors du sacrifice de Natasha sur Vormir dans Avengers: Endgame accompagnant subtilement le soliloque de Clint, l’ancien Avenger aborde enfin la perte qu’il a emportée avec lui tout au long de Hawkeye – la culpabilité qu’il porte de ne pas être le seul à mourir pour cette stupide pierre d’âme orange. Clint a un passé sombre lié à son alter ego Ronin – qui a laissé derrière lui une « traînée de sang » qui « pourrait envelopper le monde entier », comme le dit Yelena de manière quelque peu hyperbolique – mais Natasha lui a néanmoins offert une seconde chance. Maintenant, Clint en fait bon usage.

Hawkeye inclut des excuses à la fin de son discours à Natasha parce qu’il se prépare à enfiler le costume de Ronin pour la première fois depuis des années. Mais même après avoir été complètement Batman et avoir traîné un tas de survêtements dans l’ombre, il montre qu’il n’est pas le tueur qu’il était autrefois. Clint attire Maya et son équipage à l’endroit où il a tué son père pendant ses jours Ronin, mais seulement pour qu’il puisse essayer de lui montrer que son désir rageux de vengeance l’aveugle (tout comme Natasha le lui a montré une fois) et lui transmettre un message : L’informateur qui l’a conduit au père de Maya travaillait pour son patron, Kingpin, qui voulait la mort de son père. Sans une flèche salvatrice de Kate quelques instants plus tard, la démonstration de miséricorde de Clint envers Maya l’aurait fait tuer. Mais maintenant, Maya peut voir que Kingpin peut être lié à la mort de son père, et que lui et son supposé bras droit Kazi pourraient être les premiers responsables d’avoir amené Ronin à leur porte. Avec cette étape cruciale, Maya pourrait s’engager sur une voie de rédemption à explorer davantage une fois qu’elle aura son propre spectacle dans Echo.

À travers cinq épisodes, Hawkeye a intégré les précédents films MCU dans sa narration plus que n’importe quelle émission Disney + avant elle. Le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, a expliqué dans le passé comment la série de streaming de Marvel serait prise en compte dans ses films, et vice versa, mais maintenant nous regardons peut-être l’exemple le plus marquant de cette stratégie. Hawkeye est peut-être une histoire sur Clint Barton, mais c’est aussi une histoire sur Kate Bishop, Maya Lopez et, plus récemment, Yelena Belova. Toutes les émissions télévisées MCU en direct précédentes ont réutilisé des scènes ou des lignes de dialogue de films de la saga Infinity comme éléments de base pour leurs nouveaux récits dans une certaine mesure, mais maintenant Hawkeye les recycle en histoires d’origine de la taille d’une bouchée pour de nouveaux personnages qui jouera un rôle plus important dans la phase 4 et au-delà. En présentant Kate, Maya et Kingpin, ainsi qu’en réintroduisant Yelena dans sa première histoire actuelle, la série jette les bases d’un certain nombre de récits ultérieurs. Il est normal que cette approche fasse partie d’une série entourant l’un des derniers Avengers vivants de la bataille de New York, car Hawkeye sert de pont entre le passé et l’avenir du MCU.

La toile d’une veuve noire

Après n’avoir même pas eu la chance de parler une seule ligne lors de ses débuts dans la saison des éclaboussures la semaine dernière, Yelena possède l’ouverture à froid du cinquième épisode, une scène qui sert essentiellement d’épilogue à Black Widow. La sœur cadette de Natasha a volé certains des meilleurs moments de la superproduction estivale, dans laquelle Florence Pugh a fait sa première apparition dans le MCU, mais l’histoire elle-même s’est déroulée en 2016 à la suite des événements de Captain America: Civil War (bien que sa scène post-crédits place Yelena dans 2023 alors qu’elle se rend sur la tombe de Natasha). En quelques minutes à l’écran, « Ronin » représente la majeure partie des sept années manquantes de sa chronologie.

L’ouverture froide, euh, s’ouvre en 2018, avec Yelena deux ans dans sa quête pour guérir toutes les veuves noires ayant subi un lavage de cerveau alors qu’elle continue sur le chemin que Natasha l’a aidée à trouver pendant les événements de Black Widow. Dans ce cas, la veuve noire que Yelena et son associé essaient de sauver ne nécessite aucune sauvegarde, se révélant être un assassin rémunéré qui utilise maintenant ses talents à son propre profit. Après qu’une bagarre ait conduit à une conversation informelle, Yelena entre dans une salle de bain, pour en sortir cinq ans plus tard.

Tout comme WandaVision l’a fait avec Monica Rambeau au début de son quatrième épisode, Hawkeye utilise le Blip pour expliquer les allées et venues précédentes de Yelena dans la plus grande chronologie du MCU. Et étant donné que le public était conscient du sacrifice de Natasha pendant Endgame, qui a permis à des personnes comme Monica et Yelena de reprendre vie en premier lieu, la réaction immédiate de Yelena attire l’attention sur la tragédie de la situation :

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui de Hawkeye, « Ronin » lie Yelena au plus grand MCU après que le dard de Black Widow ait taquiné un peu plus que sa connexion avec Valentina Allegra de Fontaine et sa mission de tuer Clint. En l’espace d’une seule conversation avec Kate, nous sommes réintroduits dans l’humour de Yelena, son amour pour le macaroni au fromage et son sens de la mode impeccable, qui a évolué bien au-delà de son précieux gilet de surplus de l’armée. Et bien qu’elle soit devenue une tueuse à gages comme son amie lors de l’ouverture à froid de l’épisode, Yelena fait toujours preuve de pitié envers Kate pour la deuxième fois, choisissant de ne pas la blesser pour obtenir des informations sur Clint après avoir été accommodante avec elle à la fin du quatrième épisode. Elle est à New York parce qu’elle a été embauchée pour tuer Clint, mais Yelena a vraiment accepté la mission de venger sa sœur, qui (comme elle le rappelle à Kate) était en fait le vengeur qui a sauvé le monde. (Si nous voulons être techniques, c’était en quelque sorte un effort d’équipe.)

La scène entre Yelena et Kate peut servir de moment marquant dans le MCU alors que Marvel Studios continue de produire des films et des émissions de télévision, le duo représentant la nouvelle Black Widow et Hawkeye dans la prochaine génération de super-héros qui restent pour guérir le monde après le événements traumatisants de la saga Infinity. C’est peut-être la première fois que nous voyons le duo partager un pot de macaroni au fromage ensemble, mais il semble qu’il y aura de nombreuses autres portions à venir.

Photos de chien pizza de la semaine

Sans reprendre le modèle, j’ai inclus au moins une capture d’écran de Pizza Dog dans chacun des deux derniers récapitulatifs de Hawkeye. Alors, pour ces deux derniers épisodes de la saison, je lui consacrerai une section entière. C’est tout, s’il vous plaît, profitez de ces images du glorieux Good Boy.

Le Kingpin arrive

Tout ce dont Hawkeye avait besoin pour augmenter les enchères avant la finale de la saison prochaine était un nom et une photo. Contrairement aux révélations de personnages majeurs plus soigneusement camouflées dans les émissions MCU précédentes, y compris les débuts de He Who Remains de Jonathan Majors lors de la finale de Loki, Hawkeye a à peine retenu le fait que Kingpin venait après avoir reçu une introduction douce pendant les premiers instants de « Echoes . » Mais avec Clint se débarrassant de sa peur apparente du nom qui lui a permis de se référer à Kingpin uniquement comme « le grand gars » pendant la moitié de la saison, Hawkeye a officiellement accueilli un méchant de tous les temps Marvel au MCU – avec Vincent D’Onofrio de Daredevil reprenant son rôle emblématique, rien de moins.

En plus de la confirmation du véritable méchant qui se profile tout au long des coulisses de Hawkeye, le dernier plan de « Ronin » fournit une deuxième révélation cruciale, alors que Yelena révèle à Kate que c’est sa mère qui a engagé Yelena pour tuer le mentor bien-aimé de Kate. Bien qu’Eleanor Bishop ait semblé suspecte à partir du moment où une vente aux enchères au marché noir a eu lieu sous son gala de charité lors de la première, l’attention de Kate s’est concentrée sur le fiancé de combat à l’épée d’Eleanor, Jack Duquesne. Et avec Eleanor forçant Jack à payer le prix de la gestion d’une société écran qui a des liens avec la mafia des survêtements de Kingpin, elle a rapidement supplanté son (potentiellement ancien) fiancé en tant que prochaine menace majeure à laquelle les Hawkeyes doivent faire face, bien qu’il y ait sûrement des niveaux plus profonds au complot.

Avec un seul épisode restant à Hawkeye et tous les ennemis de Clint et Kate sortant de l’ombre, la fête de Noël imminente d’Eleanor Bishop promet une conclusion dramatique à la saison. Il y a beaucoup de détails à régler d’ici là – Clint peut-il tenir sa promesse d’être à la maison d’ici Noël ? – mais il y a une chose que nous pouvons maintenant dire en toute confiance : Kingpin arrive.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer