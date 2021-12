Chris Ryan et Ryen Russillo sont de retour pour décomposer l’épisode 8 du drame Paramount+ Yellowstone. Ils discutent de la direction créative étrange de Taylor Sheridan, des développements récents avec les enfants Dutton et de la fusillade passionnante (mais peut-être pas totalement nécessaire) du dîner. Enfin, Chris et Ryen partagent leurs espoirs pour les deux derniers épisodes de la saison 4.

Hôte : Chris Ryan et Ryen Russillo

Producteur : Devon Manze

