Récapitulatif de l’événement Sky Fire – Kevin The Cube revient, l’attente de la saison 8 commence

ESTNN récapitule l’événement de fin du chapitre 2 de la saison 7 de Fortnite.

Les joueurs de Fortnite du monde entier ont célébré la fin du chapitre 2 – Saison 7 plus tôt dans la journée avec l’événement Operation: Sky Fire. Epic Games a annoncé il y a quelques semaines un événement de fin de saison, qui ferait entrer le jeu dans le chapitre 2 – Saison 8. Les détails de Operation: Sky Fire sont restés un mystère malgré quelques indices des développeurs. Pourtant, les joueurs étaient néanmoins ravis d’accueillir une nouvelle saison du titre populaire Battle Royale de quatre ans.

Epic Games a désactivé les modes de jeu cet après-midi avant l’ouverture officielle des files d’attente de l’événement. Les joueurs sont tombés dans le réglage pré-opération: Sky Fire au-dessus du complexe de Corny et ont regardé le temps passer lentement à zéro dans tous les domaines. Un voyage dans le vaisseau mère des forces extraterrestres ennemies s’en est suivi, où une relique familière du passé de Fortnite a refait surface dans toute sa splendeur.

Récapitulatif de l’opération Sky Fire

Les joueurs se sont tenus au sommet du complexe Corny partiellement enlevé pour commencer l’opération: Sky Fire, où le personnage principal de la saison 7, Slone, a comploté pour faire exploser un arsenal de bombes pour contrecarrer l’attaque extraterrestre. Peu de temps après, les joueurs ont été aspirés dans le vaisseau-mère Alien, où ils se sont assis dans une chambre similaire aux vaisseaux Abductor. Slone a fonctionné comme un navigateur autour des forces extraterrestres pour éviter la détection et faire avancer le plan.

Après avoir réussi à éviter les ennemis extraterrestres et à naviguer sur le navire monstrueux, Slone a conduit les joueurs à un observatoire. Les joueurs ont regardé par la fenêtre pour trouver une perspective différente du complexe Corny, mais cette fois, l’emplacement de la saison 7 flottait à l’intérieur du vaisseau mère. Slone s’est préparé à faire exploser les bombes, mais une force extérieure a perturbé le signal. Les joueurs ont été laissés un peu dans le noir avec une flaque de liquide violet sous eux pendant que Slone tentait de résoudre le problème.

Kevin le cube émerge

Crédit : Arryh

Toutes les rumeurs à l’avance sont devenues une réalité quelques secondes plus tard lorsque Kevin le cube – vu pour la dernière fois sous sa forme originale au chapitre 1 – a émergé du liquide violet.

“C’est impossible. Nous pensions que c’était parti pour de bon ! dit Slone avec consternation. “La dernière fois, cela a presque détruit l’île!”

Le Cube finit par faire surface dans sa taille réelle, ce à quoi Slone exhorte: “Nous devons frapper cette chose fort et rapidement.” Elle arme ensuite les packs des joueurs pour arrêter le Cube avant qu’il ne puisse infliger des dégâts. La tentative est réussie et toute l’énergie du Cube se dissipe et la couleur violette devient blanche.

Bombes armées pour la détonation, invasion des cubes

Crédits : BNNYSamuu2

Les fenêtres du vaisseau-mère s’ouvrent à nouveau et Slone arme les bombes pour qu’elles explosent. Elle règle une minuterie de deux minutes et 45 secondes pour l’explosion. Avec moins de deux minutes restantes, le Cube et l’eau en dessous ont commencé à briller en bleu. Les joueurs et le cube désormais bleu ont commencé à monter sur le vaisseau mère. Une fois arrivé au sommet, le décor s’est transformé en une grotte mystérieuse, où les joueurs sont restés.

À l’expiration du délai, des milliers de petits cubes violets ont commencé à peupler les environs. L’explosion qui s’ensuit envoie les débris des joueurs et les cubes s’écraser vers la carte Fortnite. Les joueurs ont jeté un dernier coup d’œil au vaisseau mère avant que l’écran ne devienne noir, ce qui a donné lieu à un écran «À suivre dans la saison 8». Une minuterie de 12 heures a commencé, ce qui signifie que Fortnite Chapter 2 – Season 8 arrivera demain, le 13 septembre à 4 heures du matin.

À quoi s’attendre dans la saison 8

Remarque : avec le lancement de la nouvelle saison, la taille des correctifs sera supérieure à la normale sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 12 septembre 2021

Les détails sont importants au milieu des temps d’arrêt de fin de saison de Fortnite. Nous pouvons nous attendre à un paysage très différent basé uniquement sur les images finales de Operation: Sky Fire puisque plusieurs gros morceaux de débris et de cubes ont heurté des points de repère populaires sur la carte. Les cubes joueront un rôle important dans la saison 8, que l’initié de Reddit Fortnite a récemment révélé. Epic a également fourni un teaser bizarre mettant en scène des chevaux humanoïdes avec des armes à la main.

L’attente est officiellement en cours après l’un des événements Fortnite les plus attendus de mémoire récente. Nous devrons garder un œil sur les fuites avant le chapitre 2 – Saison 8. Restez avec ESTNN pour plus de mises à jour concernant la dernière saison de Fortnite.

Image en vedette : iFireMonkey