ESTNN récapitule tout ce qui s’est déroulé dans la finale du chapitre 2 de Fortnite.

Fortnite Chapter 2 est terminé et fait suite à l’événement d’envoi connu sous le nom de « The End ». La dernière conclusion de la saison cinématographique d’Epic Games avait tout ce que les fans pouvaient espérer voir. L’événement a confirmé que Dwayne « The Rock » Johnson fait en fait partie du monde de Fortnite, et ce depuis le tout début. De plus, Fortnite Battle Royale tel que nous le connaissons a changé pour toujours.

Aujourd’hui, ESTNN récapitule tous les événements qui se sont déroulés pendant « The End » alors que nous nous tournons vers le prochain chapitre 3 de Fortnite. Gardez à l’esprit que cet article contient des spoilers. Donc, si vous n’avez pas regardé l’événement, rendez-vous sur le compte YouTube de Fortnite et découvrez-le par vous-même.

Les joueurs chargent et attendent la colère de la reine du cube

L’événement s’est ouvert avec des joueurs apparaissant à côté du Blue Cube et a dû attendre 30 minutes supplémentaires pour voir ce que Epic Games avait en réserve. Pendant le temps d’attente, les joueurs ont reçu des armes pour éliminer les monstres du cube lorsqu’ils ont percé la coque extérieure du cube. La minuterie est rapidement passée à zéro et la reine des cubes a déclenché le chaos.

Le réveil de la reine des cubes

La reine des cubes s’est réveillée de son sommeil au-dessus de la pyramide en criant: « La dernière réalité est à portée de main. » Elle a tiré le pouvoir des cubes sous la pyramide et a apparemment ouvert un portail vers un autre monde au-dessus. Les ovnis ont commencé à voler dans l’atmosphère avant que la Cube Queen n’ouvre davantage le portail, dévoilant d’énormes soucoupes volantes dans le ciel. Finalement, les couches protectrices du Blue Cube se sont brisées, permettant aux forces ennemies d’avancer.

Les gardiens ont commencé à inonder la zone immédiate et les joueurs ont dû riposter avec un fusil d’assaut épique et un Magnum jusqu’à ce que les soucoupes volantes les confisquent. « Il n’y a pas moyen d’échapper à la dernière réalité », a déclaré la reine du cube alors que les joueurs se retiraient dans le cube bleu jusqu’à ce qu’un puissant faisceau le brise complètement.

La base IO souterraine avec Slone & Jonesy

Une transition a emmené les joueurs dans les souterrains, où une cinématique les attendait à l’intérieur d’une base secrète d’IO. Slone est apparue à ce stade avec ses troupes de gardes IO. « Réveillez-le », a déclaré Slone en s’approchant d’un Jonesy capturé. Jonesy reprend, Slone flatte son besoin d’être un héros. « Vous savez ce qui arrive aux héros ? » demanda Slone. « Ils vivent pour se battre un autre jour ? » questionna Jonesy. Les hommes de main de Slone allument une machine accrochée à Jonesy.

La Fondation sauve la journée

Le mystérieux personnage – la Fondation – fait irruption dans la pièce pour sauver Jonesy et contrecarrer la tentative de Slone de lui faire du mal. « Impossible. Je t’ai regardé mourir », a déclaré Slone. « Je me suis amélioré », a répondu la Fondation, qui a retiré son masque pour révéler son identité en tant que Dwayne « The Rock » Johnson. « Vous m’avez promis Genō », a déclaré la Fondation à Jonesy après le sauvetage. Genō est un personnage que Jonesy a promis d’aider à retrouver la Fondation dans le chapitre 2 – Finale de la saison 6.

La Fondation charge Jonesy d’arrêter tous les gardes IO qui entrent dans la pièce alors qu’il se prépare à entrer dans «l’autre côté». Jonesy combat les gardes alors que la Fondation connecte deux sources d’alimentation et demande à Jonesy de désactiver le système gyroscopique de la console principale. Il appuie sur un bouton rouge, incitant la Fondation à envoyer par radio une commande pour lancer la phase deux.

Phase deux

De retour au-dessus du sol, deux autres membres de The Seven – The Scientist et The Visitor – arrivent et évacuent les joueurs, appelés « loopers », à travers un bunker scellé. Le scientifique mène la résistance jusqu’au pont à travers la base souterraine en ruine. Tout le monde finit par atteindre l’épicentre de l’île, où la Fondation et Jonesy attendent. Jonesy révèle à la Fondation qu’il a laissé tomber son arme plus tôt, ce à quoi il pose la question : « Pourquoi continue-t-elle à me faire vous sauver ?

Fortnite retourné

Il est révélé que la base est sous l’eau, et un gardien émerge pour briser la fenêtre de verre entourant l’épicentre. L’écran entre et sort d’un écran noir tandis que les joueurs flottent rapidement à la surface. En atteignant la surface, l’île se renverse avec le portail toujours ouvert au-dessus et la reine des cubes continue de faire des ravages. L’île du chapitre 2 se retourne finalement complètement avant que l’écran ne passe au noir.

L’attente de l’autre côté n’était pas un trou noir comme beaucoup s’y attendaient, mais une image de votre modèle de personnage flottant dans l’eau. Peu de temps après, le marketing viral et les fuites ont commencé avant le chapitre 3 de Fortnite.

Informations préliminaires sur le chapitre 3 de Fortnite – Collaboration présumée avec Spider-Man et #FortniteFlipped

Retournez votre monde et un nouveau sera révélé. Utilisez #FortniteFlipped, retournez votre profil social et vos publications, et travaillez ensemble pour révéler la nouvelle île. Suivez-nous sur https://t.co/HBNJSvkMYl pic.twitter.com/c2CP3FeMFo – Fortnite (@FortniteGame) 4 décembre 2021

Suite à l’événement, Epic Games a activé le hashtag #FortniteFlipped. La navigation vers le site Web fliptheisland.com montre une carte du chapitre 3 pour la plupart floue. Le compte Twitter officiel de Fortnite a confirmé qu’une plus grande partie de la carte serait révélée à chaque fois que certains tweets le hashtag #FortniteFlipped.

Qu’est-ce que ça veut dire? @FortniteGame pic.twitter.com/ilHLKa6sYG – FaZe Nate Hill (@NateHillTV) 4 décembre 2021

Le membre de FaZe Clan Nate Hill a tweeté une photo, confirmant que Spider-Man apparaîtra dans le chapitre 3 – Saison 1. La photo représente une publicité pour Fortnite Flipped à New York avec des toiles entourant les lettres F et O. Il est tôt pour le dire avec certitude , mais il semble que Spider-Man soit le prochain crossover important de Fortnite x Marvel.

On ne sait pas quand Epic Games publiera le chapitre 3, mais certaines rumeurs pointent vers 10 h 00 HNE le 5 décembre. Les fuites et les informations se poursuivront sûrement pendant les temps d’arrêt dans une certaine mesure. N’oubliez pas de vérifier auprès d’ESTNN pour plus de détails au cours des prochains jours !

Image vedette : Jeux épiques