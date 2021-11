Amelia récapitule l’épisode 4 de la saison de Michelle Young de The Bachelorette, y compris la date du groupe de soirée pyjama qui a mal tourné, les tête-à-tête de Martin et Rick et la confrontation Nayte contre Chris S. avant la cérémonie de la rose.

Animatrice : Amélie Wedemeyer

Producteur : Dylan Berkey