La finale de la saison de The Bachelorette est enfin arrivée et Amelia Wedemeyer de The Ringer est là pour expliquer tout ce que vous devez savoir sur la fin de l’histoire d’amour de Katie. Obtient-elle la fermeture dont elle a besoin de Greg ? Blake ou Justin finissent-ils par proposer? Pourquoi tante Lindsey était-elle si méchante ? Toutes ces questions et bien d’autres trouvent leur réponse dans le dernier épisode de No Rose, All Thorn.