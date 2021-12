Amelia décompose la conclusion de la saison de Michelle Young de The Bachelorette. Elle discute de tous les moments les plus dramatiques de la finale de la saison, y compris Brandon et Nayte rencontrant les parents de Michelle, les propositions émotionnelles et ce que l’avenir réserve à toutes les personnes impliquées.

Animatrice : Amelia Wedemeyer

Producteur : Dylan Berkey