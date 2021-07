Amelia décompose les moments les plus importants de l’épisode de cette semaine dans ‘No Rose, All Thorn’

Dans cet épisode de No Rose, All Thorn, Amelia Wedemeyer de The Ringer récapitule l’épisode 8 de la saison de Katie de The Bachelorette, y compris le départ de Michael A. de la série et les moments les plus marquants de Men Tell All.